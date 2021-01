Iako HDZ-ovci još javno ne izlaze sa stavom o sudbini sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića, sve je izglednije da je zapečatio svoju političku karijeru. Na potezu je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

HDZ-ovci su svjesni toga da im je župan Ivo Žinić napravio političku štetu, ali još se procjenjuje je li manja šteta odreći ga se odmah ili pričekati da mandat odradi do kraja.

U priči o kući Ive Žinića svakodnevno se razotkrivaju novi zapanjujući detalji. Prvo je tvrdio da se u dodijeljenu nekretninu uselio nakon Bljeska i Oluje, u kolovozu '95., a državni je ured tvrdio da mu je kuća dodijeljena četiri mjeseca prije toga. Bilo je nejasno kako je to moguće jer je zakon koji je omogućio takvu dodjelu kuća donesen tek krajem rujna te godine. Kasnije su promijenili ploču i pravdali se da je do pogreške došlo zbog teško čitljivog rukopisa i da je datum dodjele kuće 19. rujna, a ne 14. travnja.

Aferama nema kraja

U cijeloj se aferi pojavio i novi zanimljiv detalj. Naime, kuća koju je kupio Žinićev sin nakon potresa je dobila naljepnicu za rušenje. No kuća nije oštećena u potresu, već u ratu. Ali ni to nije bio kraj nekretninskim aferama. Otkriveno je da Žinić, unatoč tome što od 1995. godine živi u državnoj kući u Glini, unatoč tome što je država obitelji Žinić obnovila obiteljsko imanje u Marinbrodu i unatoč tome što je supruga naslijedila i obiteljsku kuću u Glini, Ivo Žinić navodno koristi i prostrani državni stan u Zagrebu. Stan ima 80-ak četvornih metara, a Ministarstvo branitelja bezuspješno pokušava iseliti Ivu Žinića već sedam godina?!?!

Premijer Andrej Plenković u utorak je rekao da o tome informaciju nema i da sve treba preispitati. "Mislite da ja kao premijer imam sada vremena ići raditi screening imovine tolikog broja dužnosnika? Nemam, nije realno. Bilo bi sjajno da ja sad radim sigurnosne provjere", naglasio je predsjednik Vlade. Na pitanje šteti li im situacija sa Žinićem, priznao je da im svakako ne koristi i izbjegao je odgovor na pitanje može li se Žinić opet naći na HDZ-ovoj listi za lokalne izbore.

"Nemoralan čin i kokošarenje očekivano. Mi ga na ovom terenu poznajemo malo bolje nego nacionalni mediji i ostatak Hrvatske. Zasigurno uskoro bivši župan i hodajuća enciklopedija primjera kako se javni dužnosnik ne bi trebao ponašati", komentirala je aferu s kućom gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček. Dodala je da nas povijest zločinačke organizacije uči da ovo nije zadnji slučaj.

Plenković ima iskustvo s aferama HDZ-ovaca

Premijer Plenković je na mukama, no ne može se vaditi na to da se s visokopozicioniranim HDZ-ovcima povezanim s nekretninskim aferama susreće prvi put. Za primjer, sjetimo se samo bivšeg ministra Lovre Kuščevića, koji valjda nije znao ni izbrojiti što sve ima, pa mu se nakon odugovlačenja Plenković ipak zahvalio na suradnji. Među pionirima, doduše prije Plenkovićeve ere, bio je ministar Mijo Crnoja, koji je na toj poziciji bio samo šest dana, i to jer je kao adresu stanovanja prijavio - drvenu baraku.

Problema sa stanovima imao je i ministar državne imovine Goran Marić, koji je također morao napustiti Vladu, a zbog nekretnina koje nisu bile u imovinskoj kartici i ministar Milan Kujundžić postao je bivši. I nekadašnji ministar obrane Damir Krstičević umanjio je površinu svoje kuće, a ''roštiljarnica s klimom'' Tomislava Tolušića koštala je fotelje. Niz je ministara koji su zbog raznih skandala, koje su redom otkrivali novinari, morali napustiti vladu. Žinić nije ministar, ali nakon potresa njegova je županija itekako u fokusu javnosti, a lokalni su izbori pred vratima, pa je sve manje vremena za Plenkovićev jasan stav i konkretan potez.

Premijeru i šefu HDZ-a Andreju Plenkoviću krajnje je vrijeme da počisti stranku od A do Ž(inića).