Vučić nahvalio Hrvatsku vojsku: "Izuzetna snaga, izuzetna sila"

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić sudjelovao je na sjednici proširenog kolegija načelnika Generalštaba vojske Srbije, pa je nakon toga novinarima otkrio o čemu su sve razgovarali.

Vučić je odmah govorio o tome da se godinama već provode reforme i promijene doktrine vojske Srbije, što je bitno zbog promijenjenih okolnosti u svijetu.

"To što ste članica UN-a, to što vam je zajamčen teritorijalni integritet poveljom UN-a, više ne znači ništa, zahvaljujući ponašanju velikih sila. Koje to brutalno gaze po potrebi i kad im padne na pamet", ljutito je primijetio Vučić.

Zatim je prešao na malo dobrih vijest iz Vojske Srbije, a to je da prvi put imaju veći interes za služenje vojske nego slobodnih mjesta. Tu je posebno istaknuo popunjenost specijalnih snaga koje će biti na 85 posto, a što po njegovim riječima nije bilo nikada. Tu je i 29 pilota za ratno zrakoplovstvo.

Aleksandar Vučić Foto: Cropix

Pohvalio se da je Srbija nabavila puno novih oružanih sustava zbog kojih tvrdi da bi danas bili u puno boljoj poziciji nego 1999. godine za vrijeme NATO intervencije. Štoviše, vjeruje da bi ti sustavi djelovali kao sredstvo odvraćanja bilo koje sile danas. Najavio je da će srpska javnost sve to moći vidjeti u vojnoj paradi, koju je najavio za sredinu rujna.

Hvalospjevi Hrvatskoj vojsci

Odmah je napomenuo da to s vojnim paradama nije počelo od Srbije, nego od Hrvatske, koja će organizirati vojnu paradu u Zagrebu povodom 30. godišnjice vojno-redarstvene akcije Oluja.

"Pažljivo ćemo gledati, vidite, nije to krenulo od nas. Na 30. godišnjicu zločina počinjenog protiv srpskog naroda u Krajini, Hrvatska organizira paradu. Najmoćniju u regiji do sada. Ta parada, koliko sam shvatio, pokazat će svu moć i snagu hrvatskog oružja i oruđa. Koja je ogromna! To je fantastično snažna armija. Izuzetno snažna armija. Po oklopnim vozilima na kotačima – regionalna sila. Po mnogim segmentima regionalna sila. Izvanredno dobro organizirana. Izvanredno stručnih ljudi. U svim segmentima dobra popunjenost u ljudstvu, ali zato idu na redovno služenje vojnog roka. Izuzetna snaga, izuzetna sila. I vidjet ćemo što će 5. moći pokazati. Uz sve poštovanje, naše je da to gledamo", rekao je Aleksandar Vučić okupljenim novinarima.

Mimohod iz 2015. godine Foto: Boris Kovacev/Cropix

Pa iako je nekoliko trenutaka ranije ustvrdio da je to s vojnim paradama počelo od Hrvatske, kasnije je rekao da je Srbija svoju vojnu paradu zapravo ranije zakazala, da bude u sklopu Dana srpskog jedinstva i Dana srpske zastave. U paradi bi trebalo sudjelovati 10 000 vojnika iz svih rodova vojske.

Bitno mu je to da će svi moći vidjeti čime raspolaže Srbija i da se Srbi neće posramiti kako im vojska i država napreduju.

Najavio je i daljnju modernizaciju i digitalizaciju vojske, zbog koje će Srbija, kako kaže, imati jednu od najmoćnijih malih armija na svijetu.