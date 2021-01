Vlasnički list, građevinske dozvole, potvrdu o prebivalištu na dan potresa, elaborat, međuvlasnički ugovor... Samo su neki od dokumenata koji su potrebni Zagrepčanima za prijavu pomoći. A što nude institucije - nude brošure i dodatno kompliciraju.

U Gradu Zagrebu postoji registar stabala, svako stablo ima svoj broj, ima svoje ime. Kamo sreće da je tako i za stambene zgrade. Možda bi prijava za obnovu bila lakša.

"Što se tiče prikupljanja papira to smo potpuno svjesni činjenice da je tih papira jako puno. Ovdje će do izražaja doći oni koji su spretni, a rekao bih pomalo i sretni. Svi će doći na red, ali neke će prije zato što su organizirane, a neke zgrade sporije i doći će na red tko zna kada", kaže Zdravko Vladanović, predsjednik udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada.

Tko zna kada na red će doći i obitelj Šušković. Kuća im je do temelja srušena, trenutačno su kod rođaka. Počeli su skupljati papire za pomoć, a već su se na samom početku našli u birokratskom labirintu.

"Ja prvo moram završiti kuću, ishodovati uporabnu dozvolu i tek onda tražiti novce. Znači ja imam rok do kraja godine predati zahtjev, a to je nemoguće kako nema novaca napraviti kuću do kraja", kaže Ivica Šušković iz Medvedskog brega.

Za svaki od zahtjeva potrebno je prikupiti hrpu dokumenata od vlasničkih listova i građevinskih dozvola do potvrda o prebivalištu. Neki dokumenti i koštaju.

Elaborat i potvrda ovlaštenih inženjera košta viša od 10 tisuća kuna, a to će građani morati sami platiti jer bez tih papira ne mogu zatražiti pomoć

Ministar Horvat kaže da procedura nije teža od one za prijavu osobne iskaznice. I najavljuje da će uskoro napraviti i priručnik u kojem sve detaljno piše.

"Popunjavanje zahtjeva su dvije stranice A4 papira, dakle ako uzmemo danas ishođenje drugih dokumenata kao što je osobna iskaznica koncept ispunjavanja nije kompliciraniji", kaže Darko Horvat, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

A da nije sve tako jednostavno dokazuje i činjenica da je Grad Zagreb na teren poslao i tim od 14 ljudi koji građanima pomaže u ispunjavanju papirologije.

"Koji obrazac će ispuntii, da li za obnovu, da li prihvaćaju cjelokupnu obnovu, to su neke sitne stvari koje građani ne razumiju, a onda su tu naši službenici da im pomognu. Uvijek se može jednostavnije ali je stvar onoga tko piše i propisuje što želi od dokumentacije", kaže Tatjana Operta iz Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša

Želja je da obnova bude što brža, no čini se da će zbog papirologije to biti teško ostvarivo.

Razgovarali smo i s čovjekom koji je morao angažirati odvjetnika da bi prikupio sve papire.

Davor Fabijanić iz Čučerja na dokumente za svoj objekat koji ima crvenu naljepnicu do sad je potrošio 10.000 kuna. "To je samo trećina dokumenata koji su potrebni za ispunjavanje uvjeta", kaže.

Angažirao je odvjetnika jer, kaže, sami nisu mogli to sve odraditi. "Tu su razne izjave, suglasnosti, cijeli pravni spektar raznih dokumenata", rekao je Fabijanić.

Komentirao je ministrovu izjavu koji je proces izjednačio s popunjaavanjem dokumentacije za osobnu iskaznicu. "Ne bih se složio s ministrom Horvatom. To je znatno veća procedura koja bi u mom slučaju mogla čak i neslavno završiti i ostati samo slovo na papiru", rekao je i dodao kako zemljišnje knjige nisu rješene, a to je jedan nepremostivi problem i jedan od glavnih uvjeta za ostvarivanje prava.

Ističe da se na zemljišnim knjigama nije radilo 50 godina i smatra da bi zakonodavstvo trebalo razmotriti je li to pravi uvjet za ostvarivanje prava.

