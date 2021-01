Premijer Plenković nakon aktualnog prijepodneva obratio se novinarima te komentirao aktualne teme.

Nakon aktualnog prijedpodneva u Saboru novinarima se obratio premijer Andrej Plenković. Ponovio je kako je oduševljen Krešom Beljakom, kojeg je nazvao najvećim obožavateljem HDZ-a nakon njegova istupa u Saboru, kada je kazao kako zahvaljuje ministru Malenici. "Izrazio je jedno oduševljenje koje još nije viđeno među oporbenim zastupnicima."

Kazao je kako je na aktualcu bilo dobro te kako očito imaju potencijalne obožavatelje parlamentarne većine iz stranke koja je nekada pripada Europskoj pučkoj stranci, možda se i vrate. "Vidim da on malo pomalo dolazi na ovaj naš put."

Kazao je kako mu i dalje nije sve jasno oko postupaka ministra Žinića. Demantirao je kako je rekao da je to medijska hajka, već je, kako tvrdi, mislio na hajku koja se digla oko obnove nakon rata.

Svega 1,8 posto, odnosno ukupno 69 kuća koje su obnovljene nakon rata, sada dobilo crvenu naljepnicu. "Kuće u ovako jakom potresu naprosto stradaju. Objavili smo popis tvrtki, nemamo nikakav interes da se to zataška", kazao je. "Kao što oni ponavljaju svoje mantre, tako i mi moramo ponavljati svoje činjenice."

Na pitanje kako je moguće da je župan Ivo Žinić, po podacima državnog ureda, uselio u dodijeljenu kuću u travnju 1995., dok on tvrdi kako je uselio nakon Bljeska i Oluje, u kolovozu '95., kazao je da on nema taj podatak. Taj je podatak iznio Nikola Mažar, šef ureda, u priopćenju.

"Nisam vidio to priopćenje ni taj podatak pa ga ne mogu komentirati. Rekao sam vam da sve treba ispitati." Na kritike oporbe da je trebao znati za to, kazao je: "Mislite da ja kao premijer imam sada vremena ići raditi screening imovine tolikog broja dužnosnika? Nemam, nije realno. Bilo bi sjajno da ja sad radim sigurnosne provjere."

Novinarima je kazao kako ima dojam da oni stalno ponavljaju teze malih oporbenih stranaka.

Na pitanje je li razgovarao sa Žinićem, premijer je kazao da je on jučer svima tumačio o čemu se radi. "Nemamo mi privatni odnos da nas dvojica pričamo o tome. Čudi me da vaš kolega to nije sinoć već saznao, prije nego što sam ja izašao pred medije", rekao je novinarki koja je postavila to pitanje. Upitan šteti li HDZ-u situacija sa Žinićem, kazao je da sigurno ne koristi.

Naveo je kako su lokalni izbori za tri mjeseca: "Ne možemo ništa, tu nema mehanizma". Dodao je kako želi da se rasvijetle sve okolnosti. Na pitanje je li mu zamislivo da Žinić i dalje bude na listi HDZ-a kazao je da će se o tome sve znati kad se rasvijetli slučaj.

Upitan hoće li tražiti tzv. krtice koje puštaju informacije, premijer je kazao: "Ima ljudi koji su bolji s vašom kolegicom nego sa mnom ili predsjednikom Sabora".

Komentirao je i obnovu stanova i kuća u Sisku te trebaju li se stanari pripremiti da će morati izdvojiti 20 posto vlastitih sredstava za obnovu.

"Ne moraju za sada pripremiti još ništa jer nastojimo prvo održati raspravu. Postoji potres, šteta. Ima element koji je bitan, a nitko ne spominje. Za Zagreb smo donijeli zakon malo više mjeseci nakon potresa. Zakon donosimo da širimo polje primjene, mijenjamo postojeći zakon na županiju, a nemamo cijelu sliku šteta. Ne možemo sto posto znati što je u Sisku oštećeno, kakve zgrade, tko su vlasnici.

Kada bi išli po ovim kriterijima koji su predviđeni zakonom, čini mi se da mali broj ljudi nije pokriven sto posto. Cilj je da sa svim nadležnim službama što prije utvrdimo apsolutni broj kuća i zgrada i bit će nam puno lakše to staviti u prihvatljivi zakonski okvir. Bit je da taj isti zakon, kada se uputi na test njegove ustavnosti, ne padne na Ustavnom sudu. Nisu daleko ove županije jedna od druge. Ovo je sve enormno izdašno. Samo da to razumijemo. Bavimo se malim postotkom ljudi koji gledaju hoće li pridonijeti vlastitom vlasništvu, ne tuđem", kazao je Plenković.

Komentirao je i vodi li se u Europi diplomatski rat zbog raspodjele cjepiva. "To sam prije mjesec dana rekao da će teza o 'vaccine diplomacy' ili tko može više sebi priskrbiti u što kraćem roku biti ključna tema 2021. To se događa.

Naš je pristup bio takav da smo išli zajedničkim putem, za vrijeme hrvatskog predsjedanja stvorila se globalna koalicija u kojoj smo participirali da se investiraju enormna sredstva u pronalaženju cjepiva. Imate nekoliko cjepiva koja su odobrena ili će dobiti odobrenja. Veselimo se da AstraZeneca 21. siječnja dobije odobrenje. Naručili smo više nego dovoljno doza. Želimo osigurati dovoljno cjepiva da procijepimo sve, to bi bio idealna scenarij.

Neće se svi cijepiti, ali ćemo procijepiti dovoljno ljudi. Prekosutra je sastanak Europskog vijeća sazvan na ovu temu. Zemlje koje time nisu vezane spremne su platiti više po dozi, dati nekoj kompaniji više nego što su dogovorene cijenena ovaj način i onda je moguće da se događaju situacije koje hodogram isporuke cjepiva čine kompleksnijim nego prije. Netko tko to rješava izravno ima u ovom slučaju i veći manevarski prostor, pogotovo ako ima puno novca", kazao je.

Na pitanje hoće li cijepljenje lokalnih čelnika, koji ne spadaju u rizične skupine, imati kontraefekt, premijer je kazao da je na to odgovorio na aktualcu.

"Naša je agenda bila najizloženiji i najugroženiji, stari ljudi, bolesni ljudi, ljudi u domovima za starije i bolnicama. Prosjek umrlih varira od dana do dana. Prioritetno je da ljudi koji rade na prvoj crti dobiju zaštitu. Bilo je dobro da smo imali javna cijepljenja predsjednika, članova Vlade, ne svih, nego onih koji su preboljeli i da smo istu mogućnost ponudili Saboru. Za mene su jednako vrijedno svi zastupnici. Bilo bi nelogično da to nismo ponudili.

Što se tiče lokalnih nema nikakve linije i naputka da se to radi. Kako se to dogodilo u pojedinim gradovima i županijama to mi nije poznato. Zamolio sam Beroša da to vidi sa županijskim zavodima koji nisu hijerarhijski subordinirani HZJZ-u. Cijepljenje članova Vlade, zastupnika, to je politička poruka"

"Ne mogu ulaziti u trijažu tko će se cijepiti, a tko ne. To neka svatko tumači sebi", zaključio je na kraju Plenković.