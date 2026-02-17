Dnevnik Nove TV doznaje: DORH pokrenuo izvide protiv zagorskog župana Željka Kolara

Krapinsko-zagorska županija - 1Foto:
Državno odvjetništvo provjerava SDP-ova župana zbog afere solari i sumnje u pogodovanje investitoru. Već smo izvještavali o problemima vlasnika poljoprivrednih zemljišta u Zagorju, koje se htjelo izvlastiti kako bi se na njihovoj zemlji gradile solarne elektrane.
Ministarstvo graditeljstva utvrdilo je nezakonitosti prilikom izdavanja lokacijskih dozvola. Zbog svega su bili i u nadzoru. Od Kolara se tražilo da postupi po onom što je utvrđeno.
Inače, SDP i Možemo ranije su podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o izvlaštenju koji je sve omogućio. Kolar danas na pozive nije odgovarao.