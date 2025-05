Vozač (33) koji je u srijedu navečer na raskrižju dviju splitskih ulica osobnim vozilom marke Tesla izazvao tešku prometnu nesreću na mjestu usmrtivši pješakinju (67) ispitao je istražni sudac Županijskog suda u Splitu, te mu odredio jednomjesečni zatvor.

Zatvor mu je određen zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, a tražila ga je zamjenica Županijskog državnog odvjetništva Rene Laura i to radi mogućnosti ponavljanja kaznenog djela te utjecaja na svjedoke.

Branitelj 33-godišnjeg vozača, splitski odvjetnik Vinko Ljubičić rekao je da je njegov branjenik ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu gdje je dao svoju obranu. Izrazio je žaljenje zbog posljedica prometne nesreće, riječ je o osobi koja do sada nikada nije bila kažnjavana, niti je ikada u životu uzimao alkohol ili stimulanse, odnosno opijate i slično, a tako je bilo i na dan prometne nesreće.

"Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće bit će utvrđeni tijekom istrage, a po mom mišljenju prvenstveno na temelju rezultata vještačenja. On je u ovom trenutku fizički dobro, a psihički iznimno potresen. Radi se o kaznenom djelu ugrožavanja sigurnosti javnog prometa, točnije riječ je o kaznenom djelu izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom za što je zapriječena zatvorska kazna od tri do 15 godina", rekao je Ljubičić.

Odgovarajući na novinarska pitanja potvrdio je da su nad vozačem obavljeni svi testovi koji su pokazali da nije imao nikakvu ugrozu svijesti prilikom vožnje, te je demantirao da je njegov branjenik već bio prijavljivan za neka kaznena djela, dodavši da čak nije bio prijavljivan ni prekršajno za promet.

Vozač Tesle, s kojim su u vrijeme nesreće, u srijedu oko 18.35 sati u vozilu bila još dvojica muškarca, nije prilagodio brzinu kretanja, pa je u zavoju izgubio kontrolu, udario u metalnu ogradu, potom u prometni znak i u semafor nakon čega je zahvatio ženu koja je od udarca na mjestu umrla.

Očevidom prometne nesreće koja se dogodila na raskrižju ulica Slobode i Velebitske ulice i u kojoj je smrtno stradala 67-godišnjakinja rukovodio je zamjenik državnog odvjetnika uz asistenciju vještaka i policijskih službenika.