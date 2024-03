14 godina čeka rješenje za zasluženu mirovinu: ''Vjerojatno čekaju da umrem''

Tada 66-godišnji Zvonimir Rusjan predao je 2010. godine dokumente za mirovinu i očekivao rješenje u zakonskom roku od 30 dana. Danas, 14 godina kasnije, i dalje vodi bitku sa sustavom koji mu je trebao zajamčiti sigurnost kada odradi svoj radni vijek.



Naime, njegovi dokumenti su bili zagubljeni u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO), a kada su se 2021. godine ipak pojavili, saznao je dobru i lošu vijest: mirovina mu je konačno priznata, no teče od te 2021. godine. No, što je sa svim godinama u kojima mu pripadajuća mirovina nije isplaćena, i to zbog tuđe pogreške?

Pročitajte i ovo 17. travnja Parlamentarni izbori 2024. - sve o izborima, REZULTATI izbora

''Vjerojatno oni čekaju da ja umrem da onda ne moraju dati mirovinu, a ni zaostatke'', kazao je Rusjan za Provjereno.



Bez mirovine i bilo kakvih drugih primanja preživio je zahvaljujući sinu Robertu, no pitanje je što bi bilo da nije imao takvu podršku. ''Bio bih socijalni slučaj, išao bih u pučku kuhinju. Ako bi me primili'', kaže gotovo u suzama.

Pročitajte i ovo Teško obolio Koliko košta ljudski život? Hrvoje Rendulić čovjek je koji se neumorno borio za druge, sada se bori za vlastito zdravlje



Štefica Salaj iz Sindikata umirovljenika Hrvatske upozorava da u HZMO-u kao da ne rade s ljudima, već s krumpirima: ''Njemu se 10 godina nije isplaćivalo mirovinu, to je dug koji HZZMO ima prema njemu. Treba mu revalorizirati sve te iznose s obzirom na povećanje mirovina koje ide dvaput godišnje i platiti uz zakonske zatezne kamate.''



Obitelj je podnijela žalbu i cijeli slučaj vraćen je na početnu točku, no danas 82-godišnji Zvonimir pita se hoće li s obzirom na dob ikada dočekati kraj bitke za ono što mu pripada? U Sindikatu umirovljenika napominju da slični slučajevi nisu rijetkost.



Više pogledajte u večerašnjoj emisiji Provjereno na Novoj TV.