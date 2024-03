Zanima vas kolika će vam biti mirovina? Pomoću ovog kalkulatora možete je izračunati sami

Središnji registar osiguranika (REGOS) pokrenuo je portal Moja mirovina koji građanima omogućava pristup individualiziranim informacijama iz mirovinskog sustava te projekciju iznosa buduće mirovine već od prvog ulaska na tržište rada.

Kolika će vam biti mirovina možete provjeriti na linku mojamirovina.hr te preko sustava e-Građani.

Tamo im se otvara anonimni mirovinski kalkulator putem kojeg se anonimnim i slobodnim unosom traženih relevantnih podataka prikazuje izračun projiciranog iznosa mirovinskih primanja iz mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj, a prijavom putem sustava e-Građani, uz unos propisanih vjerodajnica, pristupa se personaliziranom mirovinskom kalkulatoru.

Personalizirani mirovinski kalkulator građanima prvi put omogućuje uvid u projekciju iznosa njihove mirovine temeljene na podacima koji se za njih vode u sustavu mirovinskog osiguranja, kao i dodatne projekcije budućeg iznosa mirovine na temelju promjene parametara koji utječu na visinu mirovinskih primanja i to od prvog radnog odnosa.

Osiguranicimi su do sada mogli saznati iznos svoje buduće mirovine najranije godinu dana prije odlaska u mirovinu, dok sada, putem portala Moja mirovina, tom podatku mogu pristupiti u svakom trenutku i od samog ulaska na tržište rada.

Tri simulacije mirovine

Projekcije iznosa u sklopu mirovinskog simulacijskog modela temelje se na pretpostavkama budućih kretanja te na zakonodavnom okviru kojim se uređuje mirovinsko osiguranje. U projekcije iznosa su uključene i najnovije porezne i mirovinske zakonske izmjene na snazi od 1. siječnja 2024. godine.

Jednostavnim pristupom personaliziranom mirovinskom kalkulatoru putem sustava e-Građani prikazuju se tri simulacije iznosa buduće mirovine: A, B i C.

Simulacija A prikazuje do sada stečena mirovinska prava i stanje mirovinske štednje. Prikazan iznos mirovine predstavlja projekciju iznosa starosne mirovine na dan izračuna tj. ako od dana izračuna do ostvarivanja uvjeta za mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, korisnik više ne bi radio.

Simulacija B prikazuje projekciju iznosa buduće mirovine u slučaju da će buduće plaće osiguranika do umirovljenja biti na razini sadašnje plaće. To je projekcija iznosa starosne mirovine koju će korisnik ostvariti ako će od tog trenutka do odlaska u mirovinu zadržati svoj isti sadašnji status u mirovinskom osiguranju. Ako je korisnik u tom trenutku zaposlen, pretpostavlja da će nastaviti raditi uz isti broj radnih sati (puno ili nepuno radno vrijeme) i plaću na razini one koju ima u trenutku izračuna, a koja će se ubuduće povećavati po istoj stopi kao i prosječna plaća u Republici Hrvatskoj. Isto tako, ako korisnik u tom trenutku nije zaposlen, pretpostavlja se da neće raditi do umirovljenja.

Simulacija C omogućava unos podataka prema slobodnom odabiru korisnika, a prikazuje se očekivani iznos mirovine u izabranoj opciji umirovljenja i budućih kretanja plaća i drugih dohodaka. Ova simulacija korisnicima omogućava uvid u utjecaj koje promjene relevantnih podataka za vrijeme trajanja radnog vijeka, poput visine plaće i dobi umirovljenja, imaju na iznos buduće mirovine. Na taj način osiguranici mogu od prvog radnog odnosa predvidjeti koliki učinak odluka donesena za vrijeme radnog vijeka ima na iznos budućih mirovinskih primanja te tako pravovremenim odlukama utjecati na svoju financijsku budućnost i iznos svoje buduće mirovine.

Mogu se vidjeti i nedostaci

Platforma također omogućava korisnicima da na svoja računala preuzmu detaljan tablični prikaz svih podataka na temelju kojih se izračunava projicirani iznos mirovine te osiguranici tako prvi put u svakom trenutku i na jednostavan način imaju uvid u podatke koji se za njih vode u sustavu mirovinskog osiguranja. Na ovaj način građani mogu uvidjeti i sve eventualne nedostatke u upisanim podacima o stažu i uplaćenim doprinosima te na vrijeme poduzeti korake kako bi se navedeni podaci u slučaju potrebe ažurirali ili upotpunili.

Sve dodatne informacije o korištenju portala korisnici mogu dobiti pozivom na telefonski broj 01/4898 999, putem e-mail adrese mojamirovina@regos.hr ili osobno u jednom od četiri Mirovinska informativna centra u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku gdje građani mogu isprobati rad portala i informirati se o svojoj budućoj mirovini uz stručnu podršku zaposlenika REGOS-a i HZMO-a.