Veliko razočaranje za mnoge umirovljenike: Dobili su manji dodatak od očekivanog

Umirovljenicima s hrvatskom mirovinom u srijedu je isplaćeno jednokratno novčano primanje zbog ublažavanja posljedica rasta troškova života. I mnogi su se razočarali jer su dobili manji dodatak nego što su trebali prema razredu mirovine.

Naime, HZMO im je u iznos mirovine uračunao i siječanjsko usklađivanje koje umirovljenicima još uvijek nije isplaćeno. Naime, za pretpostaviti je bilo da će se cenzus gledati prema mirovinama isplaćenima u ožujku za travanj, a ne u travnju za ožujak, jer te isplate još ni nema, piše Mirovina.hr.

"U obradi korisnika mirovine radi isplate jednokratnog novčanog primanja (JNP) obuhvaćene su usklađene mirovine, prema novoj aktualnoj vrijednosti (AVM), odnosno stopi rasta od 4,19 posto od 1. siječnja 2024. Mirovine povećane prema novom AVM-u isplatit će se u travnju s mirovinom za ožujak, s razlikom za siječanj i veljaču. Zbog navedenog usklađivanja mirovina, došlo je do povećanja razreda isplate JNP-a, koji je povećan s 840 na 880 eura", rekli su iz HZMO-a.

Podsjetimo, ovisno o visini mirovine, iznos dodatka kreće se od 50 do 160 eura. Za 98.912 umirovljenika s mirovinom do 320 eura isplatit će se 160 eura. Po 120 eura dodatka dobit će 218.130 korisnika mirovina od 320,01 do 460 eura. Iznos od 80 eura dobit će 204.644 umirovljenika s mirovinom od 460,01 do 600 eura. Za 119.505 korisnika s mirovinom od 600,01 do 730 eura osigurano je po 60 eura, dok će 83.508 korisnika koji primaju mirovinu od 730,01 do 880 eura dobiti po 50 eura dodatka.

Međutim, nije baš jasno kako se može gledati prihod koji još uvijek nekome nije niti isplaćen. Tri umirovljenice podijelile su s portalom Mirovina.hr svoja neugodna iskustva...

"Nemalo sam iznenađena, umjesto 60 eura, ja sam dobila ipak 50", kazala je umirovljenica Julijana dok je Ines, također umirovljenica čija je mirovina svega 305 eura, dobila čak 40 eura manje, 120 umjesto 160. Ona spada u kategoriju primanja do 320 eura s najvećim iznosom dodatka od 160 eura, ali prešla je taj cenzus zbog usklađivanja.

"Moja mirovina je 448 eura te sam trebala dobiti dodatak od 120 eura, jer imam mirovinu manju od 460 eura. Međutim dobila sam 80 eura. Kako je moguće da je isplaćeno manje od onog obećanog? Vjerujte, nisam jedina", ispričala je gospođa Mirjana.