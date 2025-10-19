FOTO Muškarac (70) u šumi posadio marihuanu, policija mu upala u stan: Imali su što i vidjeti

Zagrebačka policija je uhitila 70-godišnjaka osumnjičenog da je u šumi na području Zaprešića posadio i uzgojio 17 stabljiki indijske konoplje, a u pretrazi njegova stana na zagrebačkoj Trešnjevci pronašli su ukupno oko 3,8 kilograma te droge i pribor za uzgoj, priopćeno je u nedjelju.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 70-godišnji muškarac na području zagrebačke četvrti Trešnjevke na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje, nabavio sjemenke konoplje tipa droga te ih je posadio na dvije lokacije u šumi na području Zaprešića i uzgojio ukupno 17 stabljiki indijske konoplje, naveli su iz Policijske uprave zagrebačke (PUZ).



Nakon dozrijevanja brao je cvjetne vrhove te ih sušio i pakirao u stanu kojim se koristi na području Trešnjevke, a drogu je preprodavao.

70-godišnjak uzgajao marihuanu - 3 Foto: PUZ

U petak, 17. listopada policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su pretragom stana u kojem stanuje osumnjičeni 70-godišnjak na Trešnjevci, pronašli ukupno 3859,50 grama konoplje tipa droga, osam paketa ispunjenih sjemenkama konoplje tipa droga, pribor za uzgoj marihuane, dron i metalnu drobilicu.

Također osumnjičeni je u petak policijskim službenicima u šumi na području Zaprešića, na dvije lokacije na kojima je sadio i uzgajao drogu dragovoljno predao: 17 stabljiki konoplje tipa droga visine od 150 do 220 cm, s cvjetnim vrhovima.

70-godišnjak uzgajao marihuanu - 1 Foto: PUZ

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku doveden pritvorskom nadzorniku.