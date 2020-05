U Splitu je u utorak malo iza podneva došlo do prometne nesreće u kojoj je jedno vozilo oštećeno. Policajac koji je to vidio, pokušao je zaustaviti automobil, no vozač je dodao gas.

Kako doznajemo iz splitske policije, u utorak negdje oko 12:40, policajac je na raskrižju Poljičke i Dubrovačke ulice u Splitu vidio automobil koji je udario i oštetio drugo vozilo. Policajac je pokušao automobil zaustaviti, no vozač u njemu je pritisnuo papučicu gasa.

Policajac na motociklu je krenuo za automobilom. Jurnjava gradskim ulicama završila je u Vinkovačkoj ulici. Automobil je sletio s kolnika, udario u rasvjetni stup i okrenuo se na krov.

Policija je bila odmah na mjestu prometne nesreće. "Nad dvije osobe iz automobila upotrijebljena su sredstva prisile", doznajemo iz PU splitsko-dalmatinske.

Vozač i suvozač iz automobila prevezeni su u splitsku bolnicu gdje im se pruža liječnička pomoć. Kriminalistička obrada bit će provedena čim se za to stvore uvjeti, poručuju iz policije.