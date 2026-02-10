FOTO Usred noći plamen progutao automobile: Otkriven uzrok požara

Požar u kojem su u ranim jutarnjim satima u garaži na Sućidru oštećena tri automobila bio je namjerno izazvan, izvijestili su u utorak iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske nakon provedenog očevida.

Policija je očevidom na parkiralištu u Krležinoj ulici utvrdila da je uzrok požara otvoreni plamen ili žar. U požaru je u potpunosti izgorjelo vozilo marke Renault, dok su oštećena još dva automobila parkirana u blizini, Citroën i BMW.

Požar je izbio oko 3:40, a mjesto događaja bilo je osigurano do završetka očevida, kažu u policiji.

Iz splitsko-dalmatinske policije navode kako je u tijeku kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinitelja.

Galerija 2 2 2 2