Pala članica ženske bande u Zagrebu, policija objavila detalje: Prilazile bi starijim ženama, a onda...

Banda džeparica pljačkala je posljednjih pola godine ljude starije životne dobi, uglavnom žene, u centru Zagreba i na području Maksimira. Otimale su im novčanike na cesti i organizirano pljačkale u javnom prijevozu. Zagrebačka policija uhitila je jednu članicu.

Prilazile bi starijim ženama i onda...

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela krađe, teške krađe te računalne prijevare u pokušaju.



Sumnja se u to da je osumnjičena od početka ožujka do početka rujna 2025. na području Centra, Medveščaka i Maksimira, zajedno sa zasad tri nepoznate ženske osobe, počinila ukupno sedam kaznenih djela – četiri krađe, dvije teške krađe te računalnu prijevaru u pokušaju.

Policija je opisala neke od slučajeva. Naime, sumnja se u to da je osumnjičena zajedno s dvije zasad nepoznate žene početkom ožujka na području Medveščaka u tramvaju prema Trgu bana Josipa Jelačića prišla oštećenoj 69-godišnjakinji. Iz torbice, koju je nesretna žena nosila na leđima, ukrale su novčanik s karticama, novcem i dokumentima te potom pobjegle. Osumnjičena je pokušala podići novac s bankomata, no u tome nije uspjela.

Desetak dana kasnije na autobusnom stajalištu na području Maksimira trojka je iskoristila nepažnju 86-godišnjakinje te joj prilikom ulaska u autobus iz torbice ukrala novčanik s karticama, novcem i dokumentima.

Sumnja se također da su osumnjičena i još jedna zasad nepoznata ženska osoba početkom kolovoza na području Centra na ulici sleđa prišle 75-godišnjoj ženi te joj iz torbice ukrale novčanik s karticama, novcem i dokumentima te pobjegle.

Na meti im nisu bile samo žene

Slično su ponovile i više puta u kolovozu – na području Centra, ponovno u tramvaju koji je vozio prema glavnom zagrebačkom trgu prišle su 72-godišnjoj ženi i iz torbe joj ukrale novčanik s karticama, novcem i dokumentima i pobjegle. Gotovo identičnu krađu izvele su i u slučaju 87-godišnjaka. Naime, iskoristile su njegovu nepažnju te mu iz torbe ukrale novčanik s novcem i osobnim dokumentima te pobjegle.

Sve su ponovile i početkom rujna. Dok su se vozile tramvajem Draškovićevom ulicom, prišle su 65-godišnjakinji pa dok joj je zasad nepoznata ženska osoba odvraćala pozornost i sakrivala od pogleda drugih putnika, osumnjičena 22-godišnjakinja iz torbice joj je ukrala novčanik s karticama, novcem i dokumentima, nakon čega je opet uslijedio bijeg.



Materijalna šteta počinjena tim kaznenim djelima iznosi oko 1440 eura, a nakon završenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena 22-godišnjakinja predana je pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu, objavila je zagrebačka policija.