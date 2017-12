Skandali na sceni gotovo su pa svakodnevni. Podsjetimo koji su to skandali najviše odjeknuli u 2017. godini.

Brojni skandali obilježili su 2017. godinu. Svađe, teške optužbe i prijevare skoro su pa svakodnevne. Osobitu pozornost privukli su seks-skandali koji su naprosto potresli javnost. Istina je isplivala, a brojne tajne razotkrivene. Neki su još uvijek aktualni, a neki već i pomalo zaboravljeni. Pa podsjetimo koji su to skandali obilježili domaću, a i svjetsku scenu.

Skandal koji je odjeknuo domaćom scenom svakako je bio onaj nakon ovogodišnjeg Eurosonga na kojem je Jacques Houdek završio na 13. mjestu s pjesmom "My Friend". Naime, tjedan dana nakon oglasio se i sam Jacques Houdek i prokomentirao svoj plasman na ovogodišnjem Eurosongu za koji smatra da je mogao biti puno uspješniji da nije izostala podrška državnog vrha. Tako je Houdek javno prozvao i samu predsjednicu Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović, a i premijera Andreja Plenkovića. "Najiskrenije, najponiznije i bez imalo gorčine sada svima vama mogu reći - izostala je podrška državnoga vrha. Baš ništa nisu učinili da nam pomognu kako bismo u Kijevu bili najbolji", napisao je tada Jacques. Pjevač je, naime, otkrio kako je mjesecima pisao predsjednici Grabar-Kitarović od koje nije bilo odgovora. No nakon toga, na njega se obrušio i poznati menadžer Ivan Bubalo. "Bahatost i mnogo gore. Houdek proziva Predsjednicu što ga nije primila i zahvalila na plasmanu na Eurovoziji. Neka se zapita kako je protuzakonito zastupao Hrvatsku. Tko ga je izabrao i kako? Zaboravljamo prva, treća i četvrta mjesta naših predstavnika. A on sa 13. traži da ga Predsjednica zove. Mi bi u Splitu rekli "puka čovik", napisao je Bubalo isprovociran Houdekovom objavom.

Još jedan skandal koji je ovoga ljeta zapaprio odnose među poznatima bio je dvoboj Hane Hadžiavdagić i plus size manekenke Lucije Lugomer. Lucija je odlučila na društvenim mrežama svima pokazati što joj je poručila Hana, no time je šokirala mnoge. Obožavatelji su jednostavno bili u šoku. "Draga moja, možeš ti misliti da si plus size, ali meni si i dalje samo debela. Lijenost ne želim tolerirati jer ako tisuće žena, majki, može paziti na prehranu i vježbati možeš debela i ti. Pusti mi te šuplje priče davanja fensi imena nečemu što nije lijepo", napisala je Hana. Lucija je Hanin post objavila u cijelosti i napisala tek kratko "Hvala". No Hana nije stala na tome. Poslala je odgovor na Lucijinu objavu i time još više zgrozila Lucijine obožavatelje. "Super mi je kako se debeli uvijek uvrijede kada im kažeš da su debeli, a nama nabildanima, mršavima, anoreksičnima je to kompliment i sasvim je normalno da nas se tako naziva. I ja volim jesti, ali ne žderem, vježbam i muku mučim da se dovedem u red'', dodala je Hana. Nakon toga, Hana je Luciju blokirala na svim društvenim mrežama. Prva hrvatska plus size manekenka dobila je mnogo podrške i unatoč negativnim komentarima ostala je ustrajna i uspješna u onome što radi.

Hani očito odgovara biti u središtu skandala pa su joj se nakon Lucije na meti našle žene nogometaša. "Danas imate masu žena u Hrvatskoj koje nisu ništa napravile u svom životu osim što su se bogato i poznato udale. One su žene od... Dakle što ste vi? Ništa nisu napravile u svom životu niti možete staviti neku titulu pored njih nego supruga nogometaša. Ako je to titula ja bih se zapitala", izjavila je tada Hana za SHOWBUZZ.hr.

Splitski redatelj Žare Batinović opleo je po pjevačici Lani Jurčević. "Počela je obučena. Sad je gola fu***a", napisao je Batinović kojem su očito dozlogrdila golišava izdanja naše pjevačice. No negativni komentari ju ne dotiču. Pa tako ni oni koje joj je uputila Danijela Dvornik. Naime, Lana je sa Mejašima izdala zajednički singl "Duplo slađe", no Danijeli se ta kombinacija očito nije svidjela. ''Tambura, seks i rock! Tako glasi najava za video Lane i tamburaša koja mi stalno dolazi u newsfeed. Ne želim znati, čuti ni vidjeti tu kombinaciju! Jadan rock što ga je snašlo! Čista prostitucija'', napisala je Danijela.

Najveći holivudski skandal koje je obilježio 2017. godinu definitivno je bio razotkrivanje mračnih tajni moćnog producenta Harveyja Weinsteina. Naime, Harvey je nakon 30 godina raskrinkan i optužen za seksualno napastovanje i zlostavljanje glumica. Nakon toga dobio je otkaz, a i javno se ispričao. No, skandal ne jenjava. Sve više glumica odlučilo je progovoriti o negativnim iskustvima s producentom. Nakon skandala i njegova supruga Georgina Chapman zatražila je razvod. Optužbama su se pridružile i Angelina Jolie i Gwyneth Paltrow. No one nisu jedine. I norveška se glumica Natassia Malthe oglasila nakon skandala tvrdeći da ju je Harvey silovao još 2008. godine. Osim nje, producenta su za seksualno napastovanje optužile i glumice Rose McGowan, Asia Argento, Ashley Judd, Paz de la Huerta, Salma Hayek i mnoge druge.

I glumac Kevin Spacey suočio se s nizom optužbi za seksualno uznemiravanje svojih muških kolega, glumaca i redatelja. Nakon što se susreo s teškim optužbama Spacey je otvoreno priznao da je homoseksualac. Potaknut time, glumac Anthony Rapp istupio je javno i Kevina optužio za zlostavljanje koje se dogodilo kada je Anthony imao samo 14 godina. Ubrzo se oglasio i konobar Daniel Beal koji je također bio žrtva njegovog napastovanja. Svoje neugodno iskustvo sa Spaceyjem opisao je i meksički glumac Roberto Cavazos, koji je studirao glumu u Velikoj Britaniji. Nakon toga Kevin ostaje bez svega. Zbog optužbi za seksualno zlostavljanje stopirana je hit serija "Kuća od karata" u kojoj ima glavnu ulogu, a izrezat će se sve njegove scene iz filma "All the money in the world" koji je u prosincu trebao stići u kina.

Posljednji u nizu skandala bilo je teško priznanje slavnog glazbenika. Naime, Jay Z priznao je da je prevario svoju suprugu, pjevačicu Beyonce, no do razvoda nije došlo zahvaljujući terapijama na koje su išli nakon prevare. Osim toga, i glazbu su koristili kao terapiju. "Najbolje mjesto u trenutku uragana jest točno u njegovom središtu. Najbolje je mjesto u središtu boli. I tamo smo mi sjedili. Bilo je neugodno. Mnogo smo razgovarali. Bio sam zaista ponosan na glazbu koju je napravila, a ona je bila ponosna na umjetnost koju sam ja stvorio. I na kraju dana imamo poštovanje jedno prema drugom. Mislim da je ona nevjerojatna. Većina ljudi ode. Stopa razvoda valjda je 50 posto jer većina ljudi ne može pogledati samog sebe. Najteže je na nečijem licu vidjeti bol koju si ti prouzrokovao i onda se nositi sam sa sobom", rekao je tada slavni glazbenik koji sa Beyonce ima troje djece.