Nakon skandala koji je zgrozio Hollywood Georgina Chapman zatražila je razvod od producenta Harveya Weinsteina. Optužbama na njegov račun pridružile su se i Angelina Jolie i Gwyneth Paltrow.

Nakon što je javnost zgrozila vijest da je ugledni producent Harvey Weinstein desetljećima seksualno zlostavljao brojne suradnice, njegova supruga Georgina Chapman pokrenula je brakorazvodnu parnicu. Posramljena i razočarana odlučila je otići od supruga čiju je mrežu laži i napastovanja prvi razotkrio ugledni New York Times. 41-godišnja glumica i dizajnerica u braku s Weinsteinom bila je od 2007. godine, a zajedno imaju i dvoje djece – 7-godišnju Indiu Pearl i 4-godišnjeg Dashiella Maxa Roberta.

"Srce mi se slama zbog svih žena koje su pretrpjele nevjerojatnu bol zbog ovih neoprostivih postupaka. Odlučila sam napustiti supruga. Briga za našu malu djecu sada je moj glavni prioritet i molim medije za privatnost u ovom trenutku", poručila je shrvana Georgina za People.

Izvor blizak paru još je u ponedjeljak izjavio kako je ovakav rasplet situacije bio neizbježan. Dodao je i da Champman na ovaj potez odlučila kako bi izbjegla moguće negativne konotacije koje bi se vezale uz njezin brend nakon ovog skandala, prenosi New York Daily News.



Pljušte optužbe Angeline Jolie i Gwyneth Paltrow

Među slavnim damama koje su doživjele neugodno iskustvo s uglednim producentom bile su brojne poznate glumice, među kojima je i Angelina Jolie. "Imala sam u mladosti loše iskustvo sa Harveyem i zbog toga sam odlučila da više nikada neću raditi s njim. Upozoravala sam na to druge. Ovakvo je ponašanje prema ženama u bilo kojem segmentu života, u bilo kojoj zemlji neprihvatljivo", poručila je Angelina za New York Times. Otkrila je i da je neugodnost doživjela tijekom snimanja filma "Playing By Heart" krajem devedesetih godina.

O zlostavljanju koje je doživjela progovorila je i Gwyneth Paltrow. Harvey ju je angažirao kad je imala 22 godine i ponudio joj glavnu ulogu u filmu "Ema". Glumica je ispričala da ju je producent pozvao u hotelsku sobu na radni sastanak koji je bio poprilično neugodan. "Stavio je svoje ruke na mene i predložio mi da odemo na masažu u spavaću sobu. Bila sam prestravljena, bila sam još dijete, tek sam potpisala veliki ugovor", prisjetila se glumica koja je sve ispričala svom tadašnjem dečku Bradu Pittu, koji je Weinstenu zaprijetio da se drži podalje od njegove djevojke.