Harvey Weinstein dobio je otkaz nakon što su u javnost isplivale informacije o seksualnom zlostavljanju glumica tijekom desetljeća njegove bogate karijere.

Nakon što je izbio skandal sa seksualnim zlostavljanjem, producent Harvey Weinstein dobio je otkaz. Direktori kompanije The Weinstein Company odlučili su ga smijeniti. U priopćenju su naveli kako mu daju otkaz uslijed novih informacija o njegovom neprimjerenom ponašanju. Iako se javno ispričao nakon što je u New York Timesu objavljena priča o njegovom ponašanju, Weinstein i dalje tvrdi da je većina optužbi lažna. BBC dodaje i da će Weinstein tužiti New York Times. Weinsteina su raskrinkale glumice, među kojima Ashley Judd i Rose McGowan.



The New York Times piše kako se zlostavljanje uvijek odvijalo po istom scenariju. Hotelska soba, ujutro, važan sastanak, doručak. A potom bi glumice i suradnice dočekala golotinja, seksualni nasrtaji i vulgarne ponude.

Nije Harveyja napustila samo njegova kompanija. Napustila ga je i odvjetnica Lisa Bloom, objavivši na Twitteru u subotu kako više ne surađuje s Weinsteinom. "Dala sam otkaz i više nisam njegova pravna savjetnica", poručila je Lisa. U subotu je dodala i da je producent u dogovoru s odborom kompanije. Na kraju je službeno dobio otkaz, isključen je iz odbora.

Što je još dogovoreno, zasad nije poznato. Ovakav rasplet situacije bio je očekivan, iako je tijekom desetljeća Harvey bio vodeći holivudski filmaš, donijevši industriji veliki broj sjajnih, nagrađivanih, ali i unosnih filmova. No, tolerancije na nasilje i zlostavljanja ima sve manje i u Hollywoodu.