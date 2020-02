Estetske korekcije 90-ih su još bile nepoznanica i najbitnija je bila prirodna ljepota, a donosimo priče deset najljepših djevojaka s kraja 20. stoljeća.

Konkurencija za najljepšu ženu svijeta 90-ih je bila žestoka, a brojne poznate ljepotice dolazile su u centar pažnje.

Estetske korekcije još su onda bile nepoznanica i najbitnija je bila prirodna ljepota. Donosimo kako danas izgledaju i čime se bave najljepše djevojke s kraja 20. stoljeća.

Heather Locklear najpoznatija je po svojoj ulozi Amande Woodward u seriji "Melrose Place", ali i po svom privatnom životu. Ljepotica koja je 90-ih bila na vrhuncu popularnosti dvaput se udavala, a oba puta izabranici su joj bili rock-zvijezde. Heather i Tommy Lee bili su u braku od 1986. do 1993. godine, a godinu dana nakon razvoda udala se za Richieja Samboru iz benda Bon Jovi. Posljednjih godina poznata je po ispadima u javnosti, a lani je po policijskom nalogu bila na rehabilitaciji u klinici za mentalne bolesti. Imala je problema s drogama i alkoholom.

Glumica Alicia Silverstone također je 90-ih bila na vrhuncu popularnosti, no svjetla Hollywooda bila su joj previše. Iako je bila buntovna tinejdžerica koja je glumila u danas već filmskim klasicima, Silverstone se posvetila privatnijem životu. Odbila je sve uloge koje je posljednjih godina dobivala, posvetila se pisanju kuharica i svom sinu.

Pop-zvijezda Kylie Minogue i dalje stvara novu glazbu, a u centru pozornosti bila je krajem 80-ih te 90-ih godina. Australska pjevačica od samih početaka karijere u vrhu je top-ljestvica, no njezin privatni život također je izazivao mnogo pažnje. Preboljela je rak dojke koji joj je dijagnosticiran 2005. godine, često se bavila humanitarnim radom, a jedna od njezinih najpoznatijih ljubavnih veza je ona s pokojnim pjevačem grupe INXS, Michealom Hutchenceom.

Michelle Pfeiffer na velika se platna vratila nakon pet godina stanke, a nakon bogate karijere 90-ih uzela je stanku kako bi se posvetila sebi i obitelji. Odmak od filmske industrije nije joj bio potpuno svjesna odluka kako je govorila, no sretna je što je sa suprugom Davidom E. Kelleyjem osnovala stabilnu obitelj, a njezina djeca potaklnula su je da se vrati filmu. Godine su joj proletjele, no fanovi je nisu zaboravili.

Oskarovka Sandra Bullock od početka karijere do danas nije stala sa snimanjem filmova, oduševila je u brojnim ulogama, a iako se čini da joj je osobni život bio nešto mirniji, nije baš tako. Bila je u vezi s kolegama Matthewom McConaugheyem i Ryanom Goslingom, no prekidi nisu digli toliko prašine. Veza s Jessejem Jamesom bila je pak dosta burna i pokrenula je nekoliko skandala, a par je bio i u braku. Glumica ima dvoje posvojene djece, a od razvoda s Jamesom njezin osobni život nije toliko u centru pažnje.

Erotski triler "Sirove strasti" vinuo je glumicu Sharon Stone u filmske visine, a odonda je na glasu kao jedna od najseksi žena na svijetu. Ipak, najviše je pažnje privlačila 90-ih godina, no nikada nije stala sa snimanjem novih filmova. Ima troje posvojene djece, a dvaput je bila u braku, s Michaelom Greenburgom i Philom Bronsteinom.

"Zgodna žena" Julia Roberts najviše je svojih uloga odglumila upravo 90-ih godina. Nakon brojnih veza s poznatim kolegama, među kojima su Liam Neeson i Matthew Perry, 2000. je upoznala trenutačnog supruga Daniela Modera. Par slovi kao jedan od najstabilnijih u Hollywoodu, a skupa imaju troje djece. Iako je vrlo posvećena obitelji, Julia Roberts pazi i na svoju karijeru te uspješno balansira privatni i poslovni život.

Demi Moore i njezine veze često su podizale prašinu, a nakon što se rastala od drugog supruga Brucea Willisa, s kojim ima tri kćeri, hodala je s nekoliko kolega, sve dok nije došla do jednog stalnijeg. Ashton Kutcher je 15 godina mlađi od nje, no to im nikada nije bio problem u braku, sve dok nisu prekinuli te se on vjenčao s Milom Kunis. Demi Moore i danas slovi kao jedna od najzgodnijih glumica, a često se može vidjeti kako sa kćeri Rumer pohodi razna holivudska događanja.

Glumica Elizabeth Hurley posljednjih se godina bavi svojom linijom kupaćih kostima, a često i prihvaća nove uloge. Na vrhuncu popularnosti bila je u vrijeme veze s Hughom Grantom, glumila je u brojnim filmovima, a i danas je znaju kao jednu od najzgodnijih žena. Često u javnost cure priče o njezinoj vezi sa sinom, no glumica se ne srami ničega i hrabro korača dalje.

Pamela Anderson od svih je kolegica na ovoj listi možda i najviše u medijima. Bivša Playboyeva zečica od samih početaka karijere slovi kao seks-bomba i uvijek rado prihvaća taj nadimak. Iako joj u ljubavnom životu ne ide i iza sebe ima pet propalih brakova, utjehu uvijek pronalazi u svojim sinovima koji su uz nju te traži nove projekte kojima će se zaokupiti.