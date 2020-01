Sandra Bullock Jesseja Jamesa upoznala je 2003. godine, a 7 godina kasnije saznalo se za njegove prevare.

55-godišnja glumica Sandra Bullock jednom je mislila kako je našla onog pravog.

Bilo je to davne 2005. godine kada se udala za zvijezdu emisije "Monster Garage" te vlasnika tvrtke West Coast Choppers, Jesseja Jamesa, no već 2010. godine par se razveo. No krenimo iz početka.

Bullock je Jesseja upoznala 2003. godine kada je posvojenom sinu Louisu za Božić poklonila upoznavanje s njim. 2005. godine par se vjenčao na privatnoj ceremoniji u Santa Barbari, a glumica je postala maćeha troje njegove djece iz dva propala braka.

Iz prvog braka sa suprugom Karlom dobio je sina i kćer, a iz onog s pornoglumicom Janine Lindemulder kćer Sunny. "Ovako stoje stvari: imam djecu i djecu sam dobila udajom. Volim tu djecu te mislim da nema razlike ako tvoje dijete nije biološko. Moj prioritet je ljubav", otkrila je jednom prilikom Oskarovka koja je za Jamesom doslovno izgubila glavu.

Krajem 2009. godine Sandra i njezin suprug uvukli su se u gorku bitku za skrbništvo nad njegovom kćeri Sunny nakon što je njegova bivša supruga morala na 6 mjeseci u zatvor zbog neplaćanja poreza. Osim što mu je pomogla tijekom višemjesečne bitke za kćer, Sandra je voljenom suprugu pomogla i u njezinom odgoju.

Kada je 2010. godine dobila Zlatni globus za ostvarenje u filmu "The Blind Side", samozatajna glumica javno je pokazala koliko joj znači suprugova podrška. "Ne iznenađuje što se moj rad poboljšao otkad sam te upoznala, jer dotad nisam znala kako je to kad ti netko drži leđa. Hvala ti". Za istu je ulogu Bullock osvojila i Oscara, ali i SAG nagradu za koju je također imala emotivni govor za svog supruga.

"Središ se i sjedneš za stol s ljudima koje ne poznaješ. Ja te ostavim tamo samog, a ti na kraju večeri dolaziš s e-mail adresom Morgana Freemana. Ne znam kako to radiš, ali te volim i jako si zgodan. Jako te želim", poručila mu je javno tada s pozornice na oduševljenje svih okupljenih. Bilo je to samo dva mjeseca prije nego je časopis In Touch izbacio naslovnicu s njihovom fotografijom, naslovom "ultimativna izdaja" te ispovijesti dotične Michelle "Bombshell" McGee koja je tada priznala aferu od godinu dana s dotičnim.

Veći dio afere događao se dok je Sandra snimala spomenuti film, a ubrzo nakon izbijanja afere, Sandra je otkazala londonsku premijeru iz "osobnih razloga".

On je nevjeru smatrao "normalnim dijelom života", no ubrzo se javno ispričao supruzi i djeci te se prijavio na rehabilitaciju kako bi pokušao spasiti brak. "Jedna je osoba koju treba kriviti za sve i to sam ja. Moje ponašanje uzrokovalo je puno patnje mojoj supruzi i djeci i strašno mi je žao zbog toga. Nadam se da će mi jednog dana uspjeti oprostiti", izjavio je tada.

Ipak, dok je ponavljao koliko mu je žao, ali i da nije bilo tako kako dotična tvrdi, javile su se još neke žene s istom tvrdnjom o aferama, a jedna je trajala čak 2 godine. Mjesec dana nakon toga, Bullock je prvi put snimljena tijekom planinarenja bez vjenčanog prstena, da bi nekoliko dana kasnije predala papire za razvod.

Bila je posramljena onime što joj je učinio i u to je vrijeme krivila samu sebe. Smatrala je Jesseja Louiseovim ocem pa joj je prekid zbog toga teže pao", izjavio je svojevremeno izvor blizak Sandri za E! News. Ubrzo nakon toga glumica je posvojila i kćerkicu te se posvetila karijeri, a 2015. godine upoznala je sadašnjeg partnera, fotografa Bryana Randalla.

Njihov susret dogodio se slučajno, i to kada ga je angažirala za fotografiranje rođendanske proslave svoga sina. "Mogu mu se diviti, biti ponosna na njega i prepustiti mu se. To je moj čovjek", otkrila je za Entertainment Tonight. Par se u javnosti rijetko pojavljuje zajedno, iako su sve glasnija šuškanja i da su se vjenčali u tajnosti u toplini svog doma te da su ceremoniji nazočila samo njihova djeca.

"Ne mogu vjerovati da je Sandra Bullock pala na mene i da sam ju izdao", u jednom kasnijem intervjuu rekao je Jesse, no nitko mu nije previše vjerovao kako to govori iz pravih razloga, već radi publiciteta i zarade. Za to vrijeme, njegova bivša supruga ostala je dama, izlazila s drugim muškarcima u tajnosti, liječila slomljeno srce, a onda je i pronašla ljubav svog života.

2013. godine James se vjenčao profesionalnom vozačicom Alexis DeJorijom koju je upoznao krajem 2012. godine, a o njemu se od razvoda nije previše pisalo. Nadamo se samo kako je naučio lekciju!