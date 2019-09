Slavna pjevačica Kylie Minogue bila je na vrhuncu slave kada se suočila sa životnim izazovom koji joj je u potpunosti promijenio prioritete.

Kylie Minogue, australska pjevačica poznata i kao "džepna Venera" svijeta slavnih, nekoć je bila najtraženija izvođačica na svijetu, a njezinu seksepilu nije bilo premca. Milijuni muškaraca i žena uzdisali su za njom, a njezini su glazbeni hitovi palili i žarili glazbenim ljestvicama.

Danas 51-godišnja diva još uvijek zrači ljepotom, ali više se ni približno ne eksponira kao nekada. Ta slatka princeza popa popularnost je stekla kasnih 80-ih, a zbog njezine hrabrosti i eksperimentiranja s modom danas je znana kao prava modna ikona. Iako je tijekom devedesetih bila iznimno popularna, lijepa pjevačica nije bila zadovoljna (ne)slobodom koju je imala u svom radu.

Naime, navodno su je njezini glazbeni producenti i menadžeri tjerali da snima samo jedan stil glazbe i gušili joj kreativnost, pa se početkom 90-ih Kylie odlučila prekinuti ugovore s onima koji su je proslavili i upustiti se u suradnju s Deconstruction Records. Upravo je s tom producentskom kućom Kylie postigla svoje najveće uspjehe i snimila hitove koji danas imaju legendarni status.

Sedmi studijski album ove zanosne dame izdan je 2000. pod nazivom "Light Years" i bio prava revolucija diskoglazbe. Osmišljen za klubove i plesanje do sitnih noćnih sati, album je ostvario nezapamćen uspjeh. S hitovima poput "Spinning Around", Kylie je napokon postala jedna od najvećih zvijezda novog milenija.

Nastavak je uslijedio samo godinu dana kasnije, kada je svjetlo dana ugledao hit "Can't Get You Out of My Head", koji je do danas ostao zapamćen kao najveći glazbeni uspjeh ranih 2000-ih. Kylie u bijelom kombinezonu s prorezima na rukama, nogama i grudima te jarki crveni ruž postali su zaštitni znak pjevačice, a mnogi i dandanas prepoznaju Kylie prvenstveno prema tom stajlingu.

Svestrana Australka okušala se i u glumi, no taman kada se činilo da joj sve ide od ruke te da ne može biti sretnija - sudbina se poigrala i preokrenula život pjevačici naglavačke.

2005., dok je bila na svjetskoj turneji i rekordnom brzinom prodavala ulaznice za svoje koncerte, Kylie je dijagnosticiran rak dojke. U dobi od 36 godina svjetski slavna diva suočila se s okrutnom bolešću koja je promijenila sve njezine prioritete.

Nakon što je saznala loše vijesti, Kylie je odmah hospitalizirana te je turneja otkazana, a mediji su svaki korak teško bolesne pjevačice pratili u stopu. Dok je ležala u bolnicu u Melbourneu, fanovi su se okupljali pred ulazom i molili za svoju junakinju, a sve je izmaklo kontroli kada se jedan fan pokušao probiti do njezina kreveta. Policija je urgirala, premijer Australije izdao je priopćenje u kojem je rečeno da će svako narušavanje mira Kylie rezultirati zakonskim sankcijama, a nakon nekoliko tjedana napetosti - obožavatelji su se počeli razilaziti.

Prvu operaciju pjevačica je imala u svibnju 2005., a ubrzo nakon toga prošla je intenzivan ciklus kemoterapija. Nakon tako invazivnog tretmana bolest se povukla i više se nikada nije pojavila. Ipak, ostavila je ozbiljne posljedice - pjevačica je javno priznala kako vjerojatno neće moći imati djece zbog zračenja kojima se podvrgla.

"Kemoterapija je kao nuklearna bomba za vaše tijelo", rekla je jednom prilikom Kylie.

Zbog svojih javnih istupa u javnosti i otvorenog progovaranja o bolesti mediji i obožavatelji su hvalili Kylie, a ona je ubrzo počela sa humanitarnim radom i skupljanjem novca za nova istraživanja o raku.

Doktori su čak tvrdili da su osjetili i "Kylie efekt" koji je doveo do toga da sve mlađe djevojke idu na preglede dojki i kontroliraju svoje zdravlje.

Danas Kylie i dalje pjeva te održava koncerte, no posvećenija je svom privatnom životu i miru. Iako je bila u nizu veza sa slavnim frajerima, niti jedna nije potrajala duže od nekoliko godina niti dovela do sklapanja braka. Najviše je obećavala veza s Joshua Sasseom koja je trajala od 2015. do 2017., no samo nekoliko mjeseci nakon što su se zaručili - došlo je do bolnog prekida.

Kylie se utješila u naručju Paula Solomonsa, s kojim je u vezi od 2018. Iako isprva nije htjela priznati vezu, na Božić 2018. objavila je fotografiju sebe i Solomonsa kako se grle. Očito je smogla snage da krene dalje i pronađe novu sreću.

Lijepa Kylie svakako je jedna od najutjecajnijih pop-izvođačica u povijesti glazbe, a sve njezine privatne borbe samo su je učinile otpornijom i snažnijom.