Gradonačelnica Rijeke se pohvallila rezultatima: Pogledajte koju si je ocjenu dala

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić izjavila je u utorak na konferenciji za novinare da je gradska vlast u u dosadašnjem tijeku mandata nastojala stabilizirati sustav i uvesti promjene, čiji se učinci očekuju sljedećih godina.

Izdvojila je usvajanje najvećeg do sad gradskog proračuna od 236,9 milijuna eura, ustvrdivši da on nije samo financijski i tehnički dokument, nego odražava prioritete i politiku izvršne vlasti.

Karakteristike novog proračuna su smanjenje poreznih stopa poreza na dohodak, nastavak socijalne sigurnosti za građane, ulaganje u obrazovanje, priprema projektne dokumentacije za važne investicije i povećana izdvajanja za sport, rekla je.

Proteklih mjeseci smo stabilizirali komunalni sustav, a izbor novih direktora riječkih komunalnih društava temeljem javnog natječaja je u završnoj fazi, rekla je Rinčić podsjetivši da se za šest direktorskih pozicija javilo gotovo 100 kandidata.

"To pokazuje na važnost transparentnosti u postupku odabira i odgovornosti novih direktora umjesto političkog upravljanja tvrtkama", istaknula je gradonačelnica.

Osvrćući se na poskupljenje odvoza komunalnog otpada, naglasila je kako je to bila teška odluka, ali nužna za održanje sustava gospodarenja otpadom i sprečavanja kolapsa komunalnog društva Čistoća.

Na upit novinara svoj dosadašnji rad na mjestu gradonačelnice ocijenila je ocjenom vrlo dobar, dodajući da za najbolju ocjenu treba raditi još više.

Rinčić je također izvijestila da se ukida odluka o smanjenju zakupa gradskih prostora knjižarama za 50 posto, koja je bila na snazi od 2012. godine. Od uvođenja te mjere Grad Rijeka je na taj način podržao knjižare s 1,5 milijun eura.

Ukidanje 50-postotnog smanjenja zakupa za djelatnost trgovine knjigama na malo na snazi je od 1. siječnja, a za antikvarijate smanjenje zakupa ostaje i dalje.