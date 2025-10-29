Od bundeva do maski: Kako su se običaji vezani za Halloween udomaćili kod nas

Galerija 4 4 4 4

Običaj obilježavanja Noći vještica u Hrvatskoj počeo je relativno kasno; nije dio tradicionalnih hrvatskih običaja, nego je uvezen kroz pop-kulturu i komercijalne trendove.

Prema nekoliko izvora, Halloween je u naše krajeve stigao tek krajem 20. stoljeća. Najprije kao element popularnih filmova, serija i marketinga, a kasnije i kao tema za zabave, kostimirana događanja i prodaju dekoracija.

Halloween nije nastao u Americi, već u Europi

Iako ga danas doživljavamo kao američki praznik, njegovi korijeni sežu u keltski festival Samhain, koji se obilježavao na prostoru današnje Irske i Škotske. Kelti su vjerovali da se upravo u noći 31. listopada otvara prolaz između svijeta živih i mrtvih. Ljudi su nosili maske i prikrivali lice kako bi zbunili zle duhove i izbjegli njihovu pažnju. Tako se razvila tradicija maskiranja - iz zaštitnog rituala nastala je igra u kojoj danas biramo tko ili što želimo biti na jednu noć.

Bundeve su došle tek kasnije

Prvotno se nisu koristile bundeve, nego repe. Iako je danas izrezbarena bundeva sinonim za Halloween, Irci su nekada urezivali lica u repu i stavljali svijeću iznutra kako bi otjerali zle duhove. Tek kada su doseljenici došli u Ameriku i otkrili bundeve, koje su bile veće, mekše i lakše za rezbarenje, nastao je simbol koji se danas naziva jack-o'-lantern.

Halloween je druga najkomercijalnija noć na svijetu

Odmah nakon Božića, Halloween je praznik na koji se troši najviše novca. Samo u SAD-u godišnje se potroše milijarde dolara na dekoracije, kostime, hranu i zabave. Čak i kućni ljubimci imaju svoje kostime.

Noć vještica ima i romantičnu stranu

Iako zvuči neočekivano, u 18. stoljeću mlade žene prakticirale su razne rituale vezane za Halloween kako bi otkrile tko će im biti budući suprug. Bacale su koru jabuke preko ramena i gledale koje slovo oblik tvori, nadajući se da će otkriti prvo slovo budućeg partnera. Čak su i ogledala igrala veliku ulogu. Vjerovalo se da će se u ponoć u svjetlu svijeće u ogledalu pojaviti lice budućeg muža.

Zaboravili ste smisliti kostim na vrijeme?

Ako ste tek sad shvatili da Halloween dolazi brže nego što ste planirali, ne brinite – last-minute kostim ne mora značiti kompromis na stilu. Jedan upečatljiv dodatak može biti dovoljan da transformira vaš izgled.

Primjerice, crna maska Bad Bunny sa zakovicama daje glamurozan efekt koji odmah privlači poglede, dok crvena maska vražice od imitacije kože stvara zavodljiv i misteriozan izgled. Za dramatičan, gotovo filmski dojam tu su tamni rogovi vraga od lateksa, koje jednostavno zalijepite i spremni ste za zabavu.

A ako želite dodati horor-detalj bez truda, 3D naljepnice s motivom crnih pauka savršene su za lice, ruke ili odjeću. Za one koji žele moćan, scenski efekt crna sjajna kapa kapetanice stilu odmah daje dominantan i glamurozan pečat što god obukli. S ovim komadima i bez cijelog kostima izgledat ćete spremno za Noć vještica, a možete ih pronaći na platformi Bijelo Jaje.

