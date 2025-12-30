FOTO Splitska policija uhvatila maloljetnike s pirotehnikom pa prijavila roditelje! Poslali su i ozbiljno upozorenje

Korištenje pirotehničkih sredstava nije bezazlena zabava, osobito kada je riječ o djeci, upozorava policija nakon niza intervencija na području Splita.

U ponedjeljak je jedno dijete mlađe od 14 godina teško ozlijeđeno zbog pirotehnike, a policijski službenici su tijekom istog dana u 11 odvojenih slučajeva zatekli djecu kako posjeduju ili koriste opasna pirotehnička sredstva.

Ukupno su oduzeli 135 komada različite pirotehnike, uključujući ručne baklje te sredstva kategorija F2, F3, F4 i P1, kao i određena količina pirotehnike bez ikakvih oznaka. Zbog toga je prekršajno prijavljeno 12 roditelja jer su njihova djeca mlađa od 14 godina nezakonito posjedovala ili koristila pirotehnička sredstva.

Zaplijenjena pirotehnika u Splitu Foto: PU splitsko-dalmatinska

"Pirotehnička sredstva su izuzetno opasna, a neka od njih su s obzirom na svojstva i vrstu i količinu punjenja, opasne eksplozivne naprave, a kada takve naprave koriste osobe koje nisu svjesne njihove snage i opasnosti i nemaju stručna znanja za njihovo korištenje, postaju ubojito oružje od kojeg najviše stradaju djeca", ističe policija.

Tijekom obilaska javnih prostora u Splitu, oko 16 sati, policijski službenici uočili su dvoje djece koja su se pokušala udaljiti nakon što su primijetila policiju. Utvrđeno je da dječaci u dobi od 12 i 13 godina posjeduju pirotehnička sredstva kategorija F2 i F3, koja maloljetnici ne smiju imati. Od njih je oduzeto 20 komada pirotehnike, a roditelji su pozvani u policijsku postaju i prekršajno prijavljeni.

Zaplijenjena pirotehnika u Splitu Foto: PU splitsko-dalmatinska

Kasnije tijekom večeri, oko 19 sati, od dvojice 13-godišnjaka oduzeto je dodatnih 28 komada pirotehničkih sredstava, dok je na drugom dijelu grada od 12-godišnjeg djeteta oduzeto 56 komada pirotehnike kategorije F2.

Policija naglašava da su neka od oduzetih sredstava, s obzirom na veličinu i nazive poput Muerte i Cobra, očito neprikladna i iznimno opasna te nikako ne bi smjela završiti u dječjim rukama.

"O događajima će biti upoznat Hrvatski zavod za socijalni rad, ali će biti upućena i obavijest Državnom inspektorat kako bi se proveo postupak vezano uz nadzor rada trgovina", priopćila je splitsko-dalmatinska policija.

Zaplijenjena pirotehnika u Splitu Foto: PU splitsko-dalmatinska

Policija apelira na roditelje da ne kupuju pirotehniku djeci mlađoj od 14 godina, da razgovaraju s djecom o opasnostima i mogućim posljedicama te da vlastitim primjerom pokažu kako se blagdani mogu proslaviti i bez pirotehnike.