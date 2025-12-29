Obavijesti Foto Video Pretražite
Što pobjeda Kurtija znači za Kosovo i regiju? "Osjećat ćemo posljedice ovog rezultata sljedeće desetljeće"

Piše Hina, 29. prosinca 2025. @ 14:50 komentari
Albin Kurti, premijer Kosova
Albin Kurti, premijer Kosova Foto: Goran Mehkek/Cropix
Kurtijeva stranka osvojila je 49% glasova i prekinula politički zastoj u Kosovu.
  1. Prosvjed u Srbiji - 2
    "Raspiši pobjedu"

    Tisuće na ulicama, na više od 500 lokacija prikupljaju se potpisi: "Učinili su ono što mi nismo uspjeli"
  2. Ilustracija: lov
    Tragedija u susjedstvu

    Poginuo dok se vraćao iz lova: Metak ispalio iz puške i pogodio ga u vrat
  3. Ante Fabijanić
    ZLOUPORABIO POLOŽAJ

    Podignuta optužnica protiv bivšeg gradonačelnika! Izmislili su radove da bi njegov vozač vratio dug
Zrakoplov iz Birminghama za Tenerife prisilno sletio
INCIDENT NA LETU
Drama u zraku! Avion poletio pa proglašeno izvanredno stanje: "Scene su bile poput horor-filma"
Strašna nesreća nadomak Zagreba: Vozilo se zabilo u stup, scene su jezive
U tijeku je očevid
FOTO Strašna nesreća nadomak Zagreba: Automobil se zabio u stup, scene su jezive
Kaos u kafiću u Benkovcu: Pijani muškarac s elektrošokerom napao goste, a njegov prijatelj fizički nasrnuo na policiju
incident u kafiću
Kaos na jugu Hrvatske: Pijani muškarac elektrošokerom napao goste, incident je brzo eskalirao
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
