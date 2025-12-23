Obavijesti Foto Video Pretražite
Bosch Hrvatska domaćin AHK Jour fixe-a

30. prosinca 2025.
Bosch Hrvatska domaćin AHK
Bosch Hrvatska domaćin AHK Foto: Zlatko Prkačin
Večer inovacija, inspiracije i poslovnih prilika
  Eksplozija ispred škole na Trešnjevci
    Detonirana naprava

    VIDEO Snažna eksplozija ispred zagrebačke škole: "Digla se vatrena gljiva, pomislila sam da se urušio Vjesnik"
  Ilustracija: lov
    Tragedija u susjedstvu

    Poginuo dok se vraćao iz lovu: Metak ispalio iz puške i pogodio ga u vrat
  Ilustracija
    ako putujete

    Pripremite se: Balkanska zemlja od 1. siječnja uvodi euro
Bosch Hrvatska domaćin AHK Jour fixe-a
Strašna nesreća nadomak Zagreba: Vozilo se zabilo u stup, scene su jezive
U tijeku je očevid
FOTO Strašna nesreća nadomak Zagreba: Automobil se zabio u stup, scene su jezive
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Toksičan odnos Bridgitte Bardot i jedinog sina kojeg je imala
Šokirala izjavom
''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina
Alen Vitasović podijelio fotografiju svoje djece na Facebooku
''Moja sreća i snaga''
Kako izgledaju djeca Alena Vitasovića? Glazbenik je podijelio njihove rijetke fotke
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Ručak za Novu godinu: Savršen meni za početak godine!
Nutricionistica donosi recepte
Ručak za Novu godinu: Savršen meni za početak godine!
Imate problema s bubrezima? Novo istraživanje otkriva zabrinjavajuću vezu s mozgom
Znanstvenici upozoravaju
Imate problema s bubrezima? Novo istraživanje otkriva zabrinjavajuću vezu s mozgom
"To je policija kakvu volimo i želimo": Prizor iz Splita oduševio gledatelje
Bravo!
"To je policija kakvu volimo i želimo": Prizor iz Splita oduševio gledatelje
Koliko ste pratili u 2025.? Ovaj kviz otkriva koliko ste toga upamtili
Pokažite što znate!
Koliko ste pratili u 2025.? Ovaj kviz otkriva koliko ste toga upamtili
Jedan znak otkriva imate li psihopata u obitelji! Obratite pažnju na ovakvo ponašanje
Zanimljivo
Jedan znak otkriva imate li psihopata u obitelji! Obratite pažnju na ovakvo ponašanje
Veliki zaokret u svemirskim lansiranjima: Kina uči padati kako bi mogla jeftinije i bolje letjeti
Odgovor na uspjeh SpaceX-a
Veliki zaokret u svemirskim lansiranjima: Kina uči padati kako bi mogla jeftinije i bolje letjeti
Napravio je gadget budućnosti i pomislio da je novi Steve Jobs, ali realnost ga je brzo stigla
Pokazali mu palac dolje
Napravio je gadget budućnosti i pomislio da je novi Steve Jobs, ali realnost ga je brzo stigla
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
Super pametan materijal
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
VIDEO Opći kaos u Srbiji: Nokautirao domaćeg kick-boksača, publika ušla u ring i prebila njega
PA GDJE TO IMA!?
VIDEO Opći kaos u Srbiji: Nokautirao domaćeg kick-boksača, publika ušla u ring i prebila njega
VIDEO Modrićevih 38 sekundi čiste čarolije oduševilo internet: "On je lud!"
ponovno maestralan
VIDEO Modrićevih 38 sekundi čiste čarolije oduševilo internet: "On je lud!"
Poznat identitet dvojice poginulih u nesreći: Bili su Joshuini veliki prijatelji
STRAŠNA TRAGEDIJA
Poznat identitet dvojice poginulih u nesreći: Bili su Joshuini veliki prijatelji
MasterChef: Antonija Rittuper u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
SLAŽETE LI SE?
Evo u što Antonija i dalje ne može vjerovati nakon izlaska iz MasterChefa!
MasterChef: Napeta borba do samoga kraja! "Je li ovo stvarno bilo kuhanje u polufinalu?!"
TEŽAK IZAZOV!
Napeta borba do samoga kraja! "Je li ovo stvarno bilo kuhanje u polufinalu?!"
MasterChef: Otto Grundmann i Endrina Muqaj finalisti su osme sezone MasterChefa!
SVAKA ČAST!
Otto Grundmann i Endrina Muqaj finalisti su osme sezone MasterChefa!
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Jelo za sebe ili prilog za bogove: Recept za složenac od dvaput pečenog krumpira
Raskošno
Jelo za sebe ili prilog za bogove: Recept za složenac od dvaput pečenog krumpira
Nil naših krajeva: Najhladnija rijeka na svijetu vijuga kroz Hrvatsku
Nevjerojatno bogatstvo
Nil naših krajeva: Najhladnija rijeka na svijetu vijuga kroz Hrvatsku
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
milijuni eura razlike
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
Jedna industrija u Europi cvjeta - ove godine dioničarima će isplatiti pet milijardi eura
rast globalne potrošnje
Jedna industrija u Europi cvjeta - ove godine dioničarima će isplatiti pet milijardi eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Ponuda haljina na zimskom sniženju
IDEALNA PRILIKA
15 haljina sa sniženja koje se isplati dodati u ormar, najjeftinija je šest eura
Lejla Filipović u zelenoj kožnatoj suknji i elegantnom kaputu
Dva modna aduta
Lejla Filipović nosi genijalan kaput i zelenu suknju, a mi ne znamo što nam se više sviđa
Branka Krstulović u maloj crnoj haljini i visokim bijelim čizmama
Sofisticirano izdanje
Branka Krstulović: Mala crna haljina i visoke bijele čizme za neodoljivi modni spoj
