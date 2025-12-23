Bosch Hrvatska domaćin AHK Jour fixe-a

Bosch Hrvatska bio je domaćin AHK Jour fixe događaja, redovnog susreta članova i gostiju Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore (AHK). AHK Jour fixe okuplja članove i partnere komore kako bi u opuštenoj, ali profesionalnoj atmosferi razmijenili ideje, razgovarali o aktualnim temama i jačali poslovne kontakte. Događaj je pružio idealnu priliku za umrežavanje, sklapanje novih suradnji i poticanje novih inicijativa, a u ugodnom okruženju gosti su razmjenjivali iskustva i uspostavljali kontakte koji mogu oblikovati buduće poslovne prilike.

Ovogodišnji susret otvorio je gospodin Timo Pleyer, direktor AHK-a, dok je Mirsada Kudrić, generalna direktorica tvrtke Robert Bosch za Hrvatsku, Sloveniju i BiH, predstavila Bosch globalno i lokalno te viziju tvrtke koja spaja globalnu izvrsnost s lokalnom primjenom, naglašavajući prednost tehnologija posvećenima održivosti.

„Kvalitetni međuljudski odnosi temelj su svakog uspješnog poslovanja. S velikim zadovoljstvom bili smo domaćin AHK Jour fixe-a - događaja koji okuplja članice Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore i pruža priliku za povezivanje, razmjenu iskustava i jačanje suradnje“, izjavila je Mirsada Kudrić.

Bosch Hrvatska domaćin AHK (Foto: Mirsada Kudrić generalna direktorica Robert Boscha za Hrvatsku Sloveniju i BiH)

Poseban fokus bio je na novootvorenom Školskom centru, koji je predstavio Mario Širić, voditelj odjela Home Comfort. Centar donosi inovativna rješenja u području toplinske tehnike i predstavlja korak naprijed u obrazovanju i primjeni Bosch tehnologija.

„Ovaj događaj bio je savršena prilika da predstavimo naš etos ‘Tehnologija za život’, filozofiju koja nas svakodnevno vodi u stvaranju inovativnih rješenja. Vjerujemo da upravo kroz zajedništvo, dijeljenje znanja i povjerenje gradimo budućnost u kojoj tehnologija uistinu služi čovjeku“, za kraj je dodala Kudrić.

