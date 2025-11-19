Kraj skupim provizijama: Digitalna platforma omogućila najtransparentniji model kupoprodaje nekretnina

Sve više ljudi bira jednostavniji, digitalni put do novog doma

Kupci i prodavatelji danas sve češće biraju digitalna rješenja koja ih brzo i izravno povezuju te im daju potpunu kontrolu nad kupoprodajom nekretnina.

Provizija na kupoprodaju u Europi (Foto: Realiko)

Tržište je golemo, ali problemi su godinama isti

U Hrvatskoj je u 2023. godini prodano gotovo 117.000 nekretnina, uz više od 47.000 ugovora o najmu. Iako se radi o velikom i aktivnom tržištu, mnogi su se godinama suočavali s istim problemima: visokim provizijama, dupliciranim oglasima, neusklađenim informacijama i osjećajem da se gube u moru posredničkih objava. Uz standardne naknade koje idu i do 7,5 posto s PDV-om, tradicionalni model postao je previše kompliciran i sve manje opravdan.

Realiko: hrvatska platforma koja je izbacila provizije iz igre

Realiko: hrvatska platforma koja je izbacila provizije iz igre (Foto: Realiko)

Upravo zato nastao je Realiko, nova hrvatska digitalna platforma koja kupoprodaju i najam nekretnina čini bržima, jednostavnijima i prvi put potpuno bez provizije. Realiko nije algoritamski matching sustav, već mjesto na kojem se kupci i vlasnici spajaju izravno, bez agencija i bez posredničkih troškova. Drugim riječima, sve ono što su korisnici godinama očekivali, a nisu imali.

Kupcima jednostavnije, vlasnicima brže

Proces je za kupce jednostavan: pregledaju ponudu, pronađu nekretninu koja ih zanima, kontaktiraju s vlasnikom i dogovore razgledavanje, transparentno i bez treće strane. Vlasnici pak mogu besplatno objaviti svoj oglas u samo nekoliko minuta: unos adrese ili podataka iz katastra, dodavanje fotografija i oglas je spreman za objavu.

Realiko: hrvatska platforma koja je izbacila provizije iz igre (Foto: Realiko)

Samo stvarni vlasnici: kraj duplikata i zastarjelih oglasa

Jedna od najvećih prednosti Realika je činjenica da oglašavanje nije dopušteno agencijama. To znači da su svi oglasi isključivo od stvarnih vlasnika, čime se eliminiraju duplikati, zastarjele objave i zbrka s istim nekretninama prikazanima na više načina. Svaka je nekretnina prikazana samo jednom, precizno označena na interaktivnoj karti, a kada je dostupan digitalni vlasnički list korisnicima je vidljiv odmah uz oglas. Rezultat je čista, pregledna i vjerodostojna baza nekretnina.

Hrvatska platforma koja je izbacila provizije iz igre (Foto: Realiko)

Znanje koje štedi vrijeme i novac: blogovi, vodiči i korisni savjeti

Realiko ide i korak dalje ponudom edukacijskih blogova i vodiča kroz cijeli proces kupoprodaje, od poreza i dokumentacije do provjere vlasništva. Time platforma omogućuje korisnicima da donesu informirane odluke, bez potrebe za posrednicima, koji bi dodatno naplatili svoj angažman.

Hrvatska platforma koja je izbacila provizije iz igre (Foto: Realiko)

Najtransparentniji model kupoprodaje na domaćem tržištu

Sve zajedno Realiko čini najtransparentnijim i najpristupačnijim modelom kupoprodaje nekretnina na domaćem tržištu. U trenutku kada se sve više građana okreće digitalnim rješenjima koja štede vrijeme i novac, Realiko donosi upravo ono što je nedostajalo: jednostavan, moderan i korektan način da kupci i stvarni vlasnici napokon dobiju potpunu kontrolu.

Kupujete nekretninu? Nakon čitanja posjetite Realiko i pronađite svoj novi dom bez posrednika i provizije!

Prodajete nekretninu? Prijavite se na Realiko i prodajte svoju nekretninu bez agencijske provizije!