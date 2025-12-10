Maloljetnik iznuđivao 47-godišnjaka: Prijetio mu preko telefona, tražio bonove i novac

Policija je dovršila istragu protiv maloljetnika kojeg sumnjiče za kazneno djelo iznude.

Prema navodima policije, mladić je između listopada i prosinca 2025. godine, na području Koprivnice, Virovitice i Pitomače, prijetnjama i zastrašivanjem prisilio 47-godišnjaka da mu preda novac i bonove.

Žrtvu je kontaktirao telefonom, a prijetnjama ga je natjerao da kupi i pošalje kodove više Aircash bonova te mu uplati novac na račun i osobno preda gotovinu. Sve je radio iz straha za vlastiti život.

Oštećeni se na kraju odlučio obratiti policiji, a kriminalistička policija brzo je reagirala i privela maloljetnika prilikom izvršenja kaznenog djela.

Nakon dovršene istrage, osumnjičeni će uz posebno izvješće biti predan pritvorskom nadzorniku.