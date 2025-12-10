Novo priznanje za Opel: Frontera osvojila prestižnu nagradu CROAUTO 2025

Riječ je o najstarijem i najmasovnijem izboru za hrvatski automobil godine u organizaciji Auto Kluba, a glavni preduvjet za kandidaturu bio je da se radi o potpuno novim modelima koji su već stigli na tržište i o kojima su novinari izvještavali s međunarodnih prezentacija i testirali ih na domaćem asfaltu.

U ovogodišnjoj konkurenciji u kojoj se našlo ukupno 18 modela, Opel Frontera proglašena je najboljom u krovnom izboru za automobil godine.

Pr (Foto: PR)

Nova Opel Frontera oduševila je i žiri i publiku, među ostalim, novim hibridnim pogonom koji se istaknuo kao jedan od najučinkovitijih u segmentu, zahvaljujući iznenađujuće velikom udjelu vožnje na struju i vrlo niskoj potrošnji goriva. Kad se tome dodaju atraktivan dizajn, napredne tehnologije i optimalan omjer cijene i kvalitete, Opel Frontera nameće se kao idealan izbor za suvremene vozače.

Pr (Foto: PR)

Ova nagrada dodatno je učvrstila Opelovu poziciju kao brenda koji svojim kupcima kontinuirano donosi napredna, pouzdana i pristupačna rješenja u sve zahtjevnijem automobilskom segmentu. Nominacija i osvajanje titule CROAUTO 2025 znak je povjerenja potrošača i struke te potvrda Opelove predanosti razvoju modela koji spajaju inovaciju, sigurnost i pristupačnost.

Nova Opel Frontera Hybrid s automatskim mjenjačem dostupna je od 22.990 €, sada uz Infotainment ili Winter paket za 1 € te čak 8 godina OPEL jamstva za bezbrižna putovanja.

Više saznajte na linku.

Pr (Foto: PR)