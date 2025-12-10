Obavijesti Foto Video Pretražite
detalji monstruoznog čina

Horor u Beču: Stravičan zločin skrivao osam godina, na kraju se slomio i priznao što je napravio s tijelom

Piše M. T., 10. prosinca 2025. @ 11:23 komentari
Jenni Scharinger
Jenni Scharinger Foto: Jenni Scharinger/Screenshot
Nakon gotovo osam godina razjašnjen je nestanak 21-godišnje Bečanke Jennifer S., čije je ubojstvo 2018. počinio njezin tadašnji dečko Andreas G. Iako je bio glavni osumnjičenik od početka, nedostajali su dokazi jer policija nije imala tijelo žrtve. Prošlog tjedna, pod pritiskom novih okolnosti i istodobne istrage zbog obiteljskog nasilja, Andreas G. slomio se i priznao zločin, odvevši istražitelje do mjesta gdje je zakopao Jennifer. Policija je objavila da je djevojku zadavio tijekom svađe, potom sakrio tijelo u koferu i premještao ga iz straha da ga prate.
