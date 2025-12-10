Horor u Beču: Stravičan zločin skrivao osam godina, na kraju se slomio i priznao što je napravio s tijelom

Na konferenciji za novinare održanoj u utorak poslijepodne u Beču, policija je iznijela potresne detalje o ubojstvu 21-godišnje Bečanke Jennifer S., koje je u siječnju 2018. počinio njezin tada 24-godišnji bivši dečko, danas 32-godišnjak. Zločin je otkriven tek jučer, nakon gotovo osam godina.

U ponedjeljak je bivši dečko Andreas G. (ime promijenjeno) priznao ubojstvo i odveo istražitelje do tijela svoje bivše djevojke Jenni S. u Allentsteigu u Donjoj Austriji, a policija je sada izvijestila o stravičnom slučaju mlade žene koja je godinama bila prijavljena kao nestala.

Glavni istražitelj, Gerhard Winkler izjavio je da ovaj slučaj tijekom svih godina nije želio ispustiti iz ruku te da su od samog početka oko nestanka mlade žene postojale sumnjive okolnosti. Istraga je, naglasio je, sustavno pratila sve tragove.

Jennifer Scharinger had been missing for almost eight years. On Monday, her ex-boyfriend confessed to the crime. Police have now released new details: The suspect first strangled Jenni S., undressed her, and then hid her body under leaves on a military training area. #femicide https://t.co/Uygqsq8MwV — Clarismelda Aquino (@Clarismelda) December 9, 2025

Rekonstrukcija zločina

Istražitelj Wolfgang Lehner, potvrdio je medijima uzrok smrti studentice prava. Ona je htjela ostaviti Andreasa, nakon čega je došlo do svađe i fizičkog sukoba. Zadavio ju je koristeći podlakticu. Davio ju je nekoliko minuta. Svukao ju je, tijelo smjestio u kofer, a kofer je potom stavio u automobil.

Zakopao ju je u blizini šumske staze u Großweikersdorfu, no nakon što mu je policija oduzela mobitel, dva mjeseca kasnije, u strahu da će ga pratiti, vratio se na mjesto i premjestio tijelo na vojni poligon gdje je kasnije pronađeno.

Bivši dečko osumnjičen od samog početka

Istražitelj Winkler izjavio je da je Andreas G. bio glavni osumnjičenik još od dana nestanka 22. siječnja 2018. Par je živio zajedno u stanu u Ospelgasse u bečkoj četvrti Brigittenau. Policija je vrlo brzo otkrila da je njihova veza bila narušena. Tada 24-godišnji Andreas G. pokušavao je kontrolirati svoju djevojku, a imao je i ozbiljne probleme s bijesom. Više od osam godina poricao je da ima ikakve veze s nestankom djevojke.

Istražitelji su pregledali njegov mobitel i računalo - prije zločina pretraživao je informacije o drogama za silovanje i drugim sredstvima za onesposobljavanje. Također je praćeno njegovo kretanje tijekom 22. i 23. siječnja – vozio je automobil kroz udaljena područja Donje Austrije, rekao je istražitelj Helmut Fischer.

Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche: Jenni Scharinger (21) verschwand 2018 spurlos – jetzt, fast acht Jahre danach, packte ihren Ex-Partner die späte Reue.https://t.co/fTTsJI0zFm pic.twitter.com/Dwj3eJ1kbP — Kronen Zeitung (@krone_at) December 9, 2025

Nikada nije bilo dokaza

Međutim, dokaza da je on počinitelj nikada nije bilo.

"Nema tijela, nema optužnice", navodila je policija tada, pa je Andreas G. ostao na slobodi. Sumnja se da ga nije uvijek mučila krivnja – istražitelji vjeruju da je u porukama u privatnom krugu govorio o "savršenom ubojstvu" i načinu prikrivanja, što je ponovno pobudilo sumnje.

Prošli tjedan policija ga je suočila s novim dokazima. Isprva je opet poricao umiješanost. Zapravo se pojavio na policiji zbog druge optužbe: prema Lehneru, ponovno je bio pod istragom zbog obiteljskog nasilja nad sadašnjom partnericom. Bilo je i ranijih incidenata. Sve njegove bivše partnerice ispitane su i u vezi s nestankom Jenni S., rekao je Lehner, bez daljnjih detalja.

Pod pritiskom, osumnjičenik je na kraju slomljen. Prvo se predao policijskoj postaji u Waidhofenu an der Thaya, svom rodnom gradu u Waldviertelu, a zatim je bečkoj policiji priznao zločin. Odveo je istražitelje do tijela ubijene djevojke. Majka je godinama sumnjala u smrt svoje kćeri, piše Kronen Zeitung.