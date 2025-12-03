Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Pokrovitelj Habitare-nekretnine

Blizu Poreča, daleko od svakodnevice: Kuća koja spaja toplinu tradicije i mir

Piše Nova Studio, 10. prosinca 2025. @ 11:29 komentari
Šarmantna kamena kuća koja spaja tradiciju i suvremeni komfor
Šarmantna kamena kuća koja spaja tradiciju i suvremeni komfor Foto: PR
U srcu istarske idile, nedaleko od živopisnog Poreča, pronašli smo kuću koja spaja bezvremensku ljepotu kamena s elegantnom jednostavnošću suvremenog dizajna.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    OPASNA SITUACIJA

    Užas na istoku Hrvatske: Majka uključila dva uređaja istovremeno, djeca završila u bolnici!
  2. Rođena 1000. beba
    VELIKA RADOST

    Beba koja je promijenila statistiku: Rodilište slavi poseban trenutak
  3. Vijest s News Bara i Vladimir Putin
    VJEROVALI ILI NE

    VIDEO Šef ruskog parlamenta prepričavao Putinu vijest s hrvatskog satiričnog portala News Bar
!Komentari su onemogućeni za ovaj članak.
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Blizu Poreča, daleko od svakodnevice: Kuća koja spaja toplinu tradicije i mir
Pokrovitelj Habitare-nekretnine
Blizu Poreča, daleko od svakodnevice: Kuća koja spaja toplinu tradicije i mir
Sigurna investicija: Ugradite fotonaponsku elektranu i zaradite 25.000 eura u sljedećih 25 godina
Pokrovitelj ELEKTRON KRK
Sigurna investicija: Ugradite fotonaponsku elektranu i zaradite 25.000 eura u sljedećih 25 godina
Metković: Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao vršnjake
jedan teško ozlijeđen
Brutalno nasilje kod škole: Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao vršnjake
VIDEO Objavljena snimka uhićenja Luigija Mangionea, policija ga pronašla u McDonald'su
Ubojica moćnog direktora
VIDEO Objavljena snimka uhićenja Luigija Mangionea, policija ga pronašla u McDonald'su
Lavrov: " Ne želimo rat, ali ako Europa napravi ovo..."
prijetnja europi
Lavrov: "Ne želimo rat, ali ako Europa napravi ovo..."
Požar u domu za starije i nemoćne: Vatra se brzo proširila na krovište
U Karlovcu
FOTO Požar u domu za starije i nemoćne: Vatra se brzo proširila na krovište
Trovanje ugljičnim monoksidom u okolici Našica
OPASNA SITUACIJA
Užas na istoku Hrvatske: Majka uključila dva uređaja istovremeno, djeca završila u bolnici!
Beba koja je promijenila statistiku u Zaboku
VELIKA RADOST
Beba koja je promijenila statistiku: Rodilište slavi poseban trenutak
Putinov čovjek ismijao "AI ministricu koja je ukrala novac" – vijest zapravo potekla s News Bara
VJEROVALI ILI NE
VIDEO Šef ruskog parlamenta prepričavao Putinu vijest s hrvatskog satiričnog portala News Bar
Donor sperme s opasnom mutacijom postao otac 197 djece: Neka su već umrla od raka
velika istraga
Šokantno! Donor sperme s opasnom mutacijom ugrozio živote gotovo 200 djece: Neka su već umrla
Pitamo vas treba li molitelje maknuti s trgova?
Što mislite?
ANKETA Treba li molitelje maknuti s trgova?
Eskalirao opasan sukob. Trump: "Mrzim ovo reći - morat ću obaviti telefonski poziv"
Već ga je jednom "riješio"
Eskalirao opasan sukob. Trump: "Mrzim ovo reći - morat ću obaviti telefonski poziv"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Trovanje ugljičnim monoksidom u okolici Našica
OPASNA SITUACIJA
Užas na istoku Hrvatske: Majka uključila dva uređaja istovremeno, djeca završila u bolnici!
Beba koja je promijenila statistiku u Zaboku
VELIKA RADOST
Beba koja je promijenila statistiku: Rodilište slavi poseban trenutak
Putinov čovjek ismijao "AI ministricu koja je ukrala novac" – vijest zapravo potekla s News Bara
VJEROVALI ILI NE
VIDEO Šef ruskog parlamenta prepričavao Putinu vijest s hrvatskog satiričnog portala News Bar
show
Gdje je danas Marko Bošnjak?
više nije u zagrebu
Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi
Severina je objavila provokativne fotografije iz muškog WC-a
"Je l' zadrhatala ruka snimatelju?"
"Za ekipu slabijeg srca - oprez!" Gomila reakcija na Severinine fotke iz muškog toaleta
Kako danas izgleda Katarina Witt?
legendarna katarina witt
Kako danas izgleda "Vatra na ledu"? Napunila je 60, a nekad su se divili njezinoj ljepoti
zdravlje
Rak kostiju: Simptomi, dijagnoza, liječenje, dužina života – sve je tu!
Treba obratiti pozornost na bol
Rak kostiju: Simptomi, dijagnoza, liječenje, dužina života - sve je tu!
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Ovako se Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Urnebesno
Ovako Balkanac prevozi Mercedes! Scena nasmijala cijelu regiju
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Reakcije gostiju su sve
Konobar u poznatom njujorškom restoranu progovorio na hrvatskom i oduševio sve prisutne
Ovog ima samo u Srbiji! Scena iz javnog prijevoza nasmijala društvene mreže
Bizarno
Ovog ima samo u Srbiji! Scena iz javnog prijevoza nasmijala društvene mreže
tech
Umire li se više od cjepiva protiv korone? Objavljeni rezultati velike studije
Provedena na 30 milijuna ljudi
Umire li se više od cjepiva protiv korone? Objavljeni rezultati velike studije
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Jedinstveno nalazište
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
sport
Lorenzo Lepore na platformi X objavio je informaciju kako je Hajduk zainteresiran za Nikitu Solomonovsa
Mlad i perspektivan
Hajduk dovodi novog napadača? Prošao je testiranja, lomi se oko odštete
VIDEO Večer preokreta u Ligi prvaka: Atalanta, Barcelona i Atletico nadoknadili za slavlja
Pogledajte golove
VIDEO Večer preokreta u Ligi prvaka: Atalanta, Barcelona i Atletico nadoknadili za slavlja
U Varaždin stigao s Dalićem, a onda šok! Jedva ostao živ, ostao bez nogometa, a danas živi na rubu egzistencije
Izbornik poslao apel
U Varaždin stigao s Dalićem, a onda šok: Jedva ostao živ, danas spaja kraj s krajem
tv
Kumovi: Neočekivani gost prekinuo je županovu izjavu pred medijima
KUMOVI
Neočekivani gost prekinuo je županovu izjavu pred medijima
MasterChef: Pogled koji ledi krv u žilama – crvena zona MasterChefa manje je strašna!
NAPETO!
Pogled koji ledi krv u žilama – crvena zona MasterChefa manje je strašna!
MasterChef: Egon Jurić napustio je MasterChef natjecanje - oproštaj pun podrške!
BORBA DO KRAJA!
Egon Jurić napustio je MasterChef natjecanje - oproštaj pun podrške!
putovanja
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
Šarmantna rustikalna ljepotica s pogledom kao iz bajke (i saunom i jacuzzijem)
Mini Ranch Protulipa
Za idealan odmor pokraj Karlovca: Ljepotica s pogledom kao iz bajke (i saunom i jacuzzijem)
Kolači bez dodanog bijelog šećera recepti
Idealni za blagdane
Ovi kolači i torte jako su slatki i fini, a ne sadrže ni gram bijelog šećera
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Slatki imperij
Ovo su milijarderi koji stoje iza carstva izgrađenog na jednostavnom, ali revolucionarnom izumu – šlagu bez mlijeka
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
analiza migracija
Hrvatska nema gospodarske uvjete koji bi zaustavili iseljavanje, mora duboko promijeniti ekonomsku politiku i izgraditi nove gradove
lifestyle
Ovo izdanje Ane Maslać Plenković nadmašilo je i stil krlajice Letizije i vojvotkinje Catherine
poput princeze
Ana Maslać Plenković izgleda spektakularno – evo zašto je njezin pariški stajling pun pogodak
Recept za kolač djedov brk
Obožavamo ih!
Znate li koji je ovo kolač? Imamo provjereni recept, zapravo je vrlo jednostavna priprema
Štikle koje čine razliku: Ana Maslać Plenković pogodila je modni jackpot
Odlične štikle!
Koliko su samo lijepe! Ana Maslać Plenković u štiklama koje imaju sve
sve
Qspace modularni stanovi u Nizozemskoj
Pametna rješenja iz Europe
Pogledajte kako izgledaju državni stanovi za mlade od 21 kvadrata, a koštaju samo 45 tisuća eura
Ovo izdanje Ane Maslać Plenković nadmašilo je i stil krlajice Letizije i vojvotkinje Catherine
poput princeze
Ana Maslać Plenković izgleda spektakularno – evo zašto je njezin pariški stajling pun pogodak
Gdje je danas Marko Bošnjak?
više nije u zagrebu
Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene