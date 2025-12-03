Blizu Poreča, daleko od svakodnevice: Kuća koja spaja toplinu tradicije i mir

Ako postoji kuća koja objedinjuje onu istinsku istarsku toplinu i suvremeni način života, onda je to upravo ova šarmantna kamena ljepotica u mirnom mjestu svega nekoliko minuta vožnje od Poreča. U susjedstvu gdje se masline i vinogradi prepliću s novijim vilama i uređenim obiteljskim kućama, nastala je prava mala oaza za sve koji žele spojiti autentičnost i lagodan dnevni ritam.

Renovirana do posljednjeg detalja, kuća je zadržala svoj tradicionalni karakter, ali je dobila potpuno novu energiju, onu modernog odmora, bez žurbe i bez kompromisa. Prostire se na oko 120 četvornih metara pažljivo raspoređenog prostora i u potpunosti je namještena, što budućim vlasnicima omogućuje da se već sutra usele i odmah počnu živjeti onako kako su zamišljali: mirno i udobno. Samo nekoliko minuta vožnje od Poreča nalazi se ova kamena kuća po povoljnoj cijeni, a njezin detaljan oglas možete pronaći na platformi Bijelo Jaje.

Udobnost skrivena iza kamenih zidova

Ulazak u prizemlje otkriva dnevni boravak u kojem atmosfera dodatno omekšava kamin, stvarajući onaj osjećaj doma koji se teško može imitirati. Kuhinja i blagovaonica prirodno se nadovezuju jedna na drugu, stvarajući centralni obiteljski prostor, dok su kupaonica i praktična ostava promišljeno smještene tako da zadovolje svakodnevne potrebe bez narušavanja estetike.

Renovirana do posljednjeg detalja, kuća je zadržala svoj tradicionalni karakter (Foto: PR)

Na katu se nalaze dvije udobne, svijetle spavaće sobe i dodatna kupaonica što je savršeno rješenje za obitelj, ali i za sve koji maštaju o kući u koju bez problema mogu primiti goste. Posebnu fleksibilnost daje i potkrovlje, prostor koji je pripremljen za dovršavanje prema željama budućih vlasnika. Može postati radna soba, kreativni studio, dodatna spavaća soba ili intimna zona za odmor.

Na katu se nalaze dvije udobne, svijetle spavaće sobe (Foto: PR)

Mjesto gdje je uživanje stil života

Vanjski dio jednako je atraktivan kao i interijer. Na parceli od oko 200 kvadrata smješten je privatni bazen koji u toplim mjesecima postaje središnje mjesto druženja i opuštanja, dok je u dvorištu i zidani kamin, idealan za ljetne večere pod zvjezdanim nebom. Dovoljno parkirnih mjesta osigurava praktičnost, što je u priobalnim mjestima dodatna prednost.

Primorska idila nadomak Poreča (Foto: PR)

Uz samu kuću, na udaljenosti od pedesetak metara, nalazi se i poljoprivredno zemljište površine oko 720 kvadrata. To je prostor savršen za mali vrt, maslinik ili dodatne sadržaje koji mogu obogatiti životni stil, od privatnog kutka za rekreaciju do prostora za organsku proizvodnju hrane.

Vanjski dio jednako je atraktivan kao i interijer (Foto: PR)

Zato je kuća jednako privlačna za miran obiteljski život kao i za investiciju u turizam, osobito zato što se nalazi u jednoj od najpoželjnijih zona šire okolice Poreča. Sve to ovu povoljnu ponudu čini prilikom koju svakako vrijedi razmotriti na vrijeme, a detaljan oglas dostupan je na platformi Bijelo Jaje.

Jer ovdje, gdje se kamen susreće s modernim životom, nastaje dom u kojem se lako možete zamisliti i ostati.



Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom HABITARE-NEKRETNINE po najvišim profesionalnim standardima.







