Majka Krunoslava Fehira drhtavim glasom otkrila kako se osjeća: "Znalo se da nije kriv, da je žrtva"

Ankica Fehir, majka Krunoslava Fehira, stala je pred novinare nakon što je saznala da će njezin sin izaći na slobodu.

"Sretna sam što mi sin ide kući, to mi je najbitnije jer nije kriv. Sad mogu mirno i od sreće da zaspim i ne bi mi bilo žao. Moj sin nije kriv i nisu ga uopće toliko dugo trebali držati. Pravda je spora, ali dostižna", rekla je drhtavim glasom.

Nakon presude je razgovarala sa svojim sinom.

"Sretan je, kao i ja. Nije kriv, od početka se znalo da on nije kriv, da je jedna žrtva od sviju", ustvrdila je.

Ovako nešto, zaključila je, ne bi poželjela nikome.

"Zna se da nije kriv i ovdje ga zatvoriti toliko dugo. On je odavno trebao izaći jer nije bilo povoda da ostane ovdje", rekla je.

Fehira je sud u Beogradu proglasio krivim i osudio ga je na kaznu od šest mjeseci, ali će biti pušten na slobodu jer je to vrijeme već proveo u pritvoru.

"Sud ga je proglasio krivim pozivajući se na dokaze i na njegove iskaze o istrazi", objasnio je Fehirov odvjetnik Bojan Stanojlović te dodao da ga je sud osudio na najblažu kaznu: "Kazna je umanjena ispod zakonskog minimuma."