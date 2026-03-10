Od 18. do 22. ožujka glavni grad ponovno postaje pozornica svjetla, umjetnosti i inovacije. U organizaciji Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ), u suradnji s partnerima i uz podršku Grada Zagreba, održat će se novo izdanje Festivala svjetla Zagreb koji već tradicionalno najavljuje dolazak proljeća.

Pr (Foto: Boška i Krešo)

U povodu ovogodišnjeg izdanja Festivala svjetla Zagreb, gradonačelnik Grada Zagreba, g. Tomislav Tomašević, izjavio je: „Još jedan Festival svjetla Zagreb je pred nama– manifestacija koja je već postala nezaobilazan dio kulturne i turističke ponude našega grada. Tijekom pet dana Zagreb će ponovno postati velika svjetlosna pozornica na otvorenom. Ulice, šetališta, trgovi, pročelja i parkovi bit će obasjani jedinstvenim svjetlosnim instalacijama koje donose spoj umjetnosti, inovacije i nadahnuća svim posjetiteljima ove nezaboravne manifestacije. Susret staroga i novoga, povijesnih gradskih lokacija i suvremene tehnologije, stvara posebnu i karakterističnu atmosferu. Festival je u međuvremenu postao i vrijedna platforma za brojne umjetnike– domaće i strane autore, a njegov program ostaje otvoren i dostupan svima, budući da su festivalske atrakcije u potpunosti besplatne za sve posjetitelje. Stoga pozivam sve sugrađane i goste našega grada da zajedno uživamo u besplatnom jedinstvenom doživljaju ovog Festivala.“

Pr (Foto: Dubravko Miloslavić)

Tom prigodom, direktorica TZGZ, gđa Martina Bienenfeld je izjavila: „Osmo izdanje Festivala svjetla Zagreb odražava kontinuitet rasta i međunarodne prepoznatljivosti projekta, što potvrđuje i Forbesovo priznanje. Ove godine predstavljamo 26 instalacija na 21 lokaciji, a veliki poticaj razvoju Festivala je ponovni interes stranih umjetnika te međunarodne suradnje iz pet zemalja– Češke, Francuske, Njemačke, Slovačke i Španjolske– realizirane kroz deset instalacija.

Pr (Foto: Boška i Krešo)

Novost ovogodišnjeg izdanja je i FOL (Festival Of Lights) aplikacija, dostupna putem Google Play i Apple Store platformi, koja posjetiteljima omogućuje jednostavnije planiranje obilaska, pregled lokacija i detaljne informacije o instalacijama. Time dodatno unaprjeđujemo korisničko iskustvo i približavamo festival suvremenim digitalnim i održivim navikama publike.

Nastavljamo i suradnju s WWF Adria, pa je ovogodišnja lokacija na Platou Gradec posvećena moru. Kroz 3D mapping skrećemo pozornost na utjecaj klimatskih promjena i plastike na morski ekosustav, povezujući umjetnost s važnim ekološkim i društvenim temama.“

Kao i svaki put, TZGZ provodi online i offline kampanje na ukupno 15 tržišta, a ove godine se Festival posebno promovira na stanicama metroa u Londonu i Milanu. Dodatno priznanje predstavlja činjenica da je Festival svjetla Zagreb uvršten na Forbesovu listu najboljih događanja za posjetiti u Europi u 2026. godini, čime je još jednom potvrđena njegova kvaliteta i međunarodna relevantnost.

Podsjećamo, Festival svjetla Zagreb uvršten je u međunarodnu organizaciju Festival of Lights International, već od svog prvog izdanja 2017. godine, čime je stavljen u fokus diljem svijeta s gradovima kao što su Berlin, New York i mnogi drugi.

Pr (Foto: Boška i Krešo)

Program otvorenja uz 3D mapping zakazan je za srijedu, 18. ožujka, u 19:00 sati na Platou Gradec. Festival će biti otvoren od 18:30 do 23 sata, a ulazak na sve programe je besplatan. Više informacija o pojedinim programima, kao i karta lokacija, dostupni su u Centrima za posjetitelje te na: www.festivalsvjetlazagreb.hr

