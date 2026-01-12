Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
RED U ŠKOLAMA

Nakon praznika pooštravaju se pravila u školama: "To smo jasno definirali kao kršenje reda"

Piše Hina, 12. siječnja 2026. @ 14:32 komentari
Mobitel u školi, ilustracija
Mobitel u školi, ilustracija Foto: Afp
Ministar Fuchs najavio je stroža pravila u školama.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    CIČA ZIMA

    "Temperature se spuštaju do -39 stupnjeva, promet je paraliziran": Tisuće turista zapele na popularnoj destinaciji
  2. Lijekovi
    Zabrinjavajući trend

    Najčešće se propisuju, a imaju ozbiljne nuspojave: "Ovisnost, poremećaj pamćenja i koncentracije"
  3. Tinejdžerice pale sa sanjki, teško su ozlijeđene
    vikale da uspori

    UZNEMIRUJUĆE Snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Šuga se pojavila u Dubrovniku
NOVI SLUČAJ
U dalmatinskom gradu potvrđeni slučajevi šuge
Kako se piše: hvala lijepo ili hvala lijepa
Kako se piše
Hvala lijepo ili hvala lijepa
Zbog izjave da su partizani ubili malo Hrvata na Bleiburgu HNS BiH zatražio ostavku
Šokantna izjava
Šef Zastupničkog doma FBiH: "Partizani su ubili malo Hrvata na Bleiburgu"
U Beogradu čiste snijeg puhačem lišća
ZANIMLJIV NAČIN
VIDEO Ljudi u nevjerici promatraju kako se u Beogradu čisti snijeg, snimke preplavile društvene mreže
Fuchs: Izmjenama pravilnika jasnija zabrana mobitela i neopravdanih izostanaka
RED U ŠKOLAMA
Nakon praznika pooštravaju se pravila u školama: "To smo jasno definirali kao kršenje reda"
Šokantni detalji otmice u Podgorici: Šestorica oteli muškarca, pogledajte što se dalje događalo
Uhićeni su
Šokantni detalji otmice u Podgorici: Šestorica otela muškarca, pogledajte što se dalje događalo
Tisuće turista zapele u Laponiji
CIČA ZIMA
"Temperature se spuštaju do -39 stupnjeva, promet je paraliziran": Tisuće turista zapele na popularnoj destinaciji
VIDEO Uznemirujuća snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
vikale da uspori
UZNEMIRUJUĆE Snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
Hrvatska prednjači u lijekovima za tjeskobu: 4,5 milijuna recepta godišnje
Zabrinjavajući trend
Najčešće se propisuju, a imaju ozbiljne nuspojave: "Ovisnost, poremećaj pamćenja i koncentracije"
Vjernike uznemirila naljepnica na blagoslovu domova
Što prikazuje?
Vjernike uznemirila naljepnica na blagoslovu domova: "Tko je to nacrtao, treba ga kazniti. Zapalila sam je"
Vlasnica bara smrti prije stravičnog požara konobarici rekla da podigne atmosferu
NOVOGODIŠNJI UŽAS
Otkriveno što je vlasnica bara smrti na skijalištu rekla konobarici koju su pronašli mrtvu
USKOK optužio 53 ljudi, među njima i bivši vatreni: Novac trošili na aute, nekretnine i satove. Šteta je milijunska
Provedena istraga
USKOK optužio 53 ljudi, među njima i bivši vatreni: Novac trošili na aute, nekretnine i satove. Šteta je milijunska
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Hrvatska prednjači u lijekovima za tjeskobu: 4,5 milijuna recepta godišnje
Zabrinjavajući trend
Najčešće se propisuju, a imaju ozbiljne nuspojave: "Ovisnost, poremećaj pamćenja i koncentracije"
Tisuće turista zapele u Laponiji
CIČA ZIMA
"Temperature se spuštaju do -39 stupnjeva, promet je paraliziran": Tisuće turista zapele na popularnoj destinaciji
VIDEO Uznemirujuća snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
vikale da uspori
UZNEMIRUJUĆE Snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
show
Hugh Jackman i Sutton Foster uživaju na odmoru
više se ne kriju
Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga
Endrina Muqaj otkrila nešto više o svom dečku s kojim je već godinama
evo kako izgleda
Pobjednica MasterChefa progovorila o dugogodišnjem partneru: ''Rekla sam mu ako se ne javim...''
Kuhar otkrio što je pripremao Luki Modriću i njegovoj obitelji u novogodišnjoj noći
pohvalio se
Modrić za Novu godinu imao privatnog kuhara, pogledajte specijalitete u kojima je uživao s obitelji!
zdravlje
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Zima i rozaceja: 6 pogrešaka koje vam crvene lice više nego ljetno sunce
Pazite!
Zima i rozaceja: 6 pogrešaka koje vam crvene lice više nego ljetno sunce
zabava
Ovako Dalmatinci doživljavaju snijeg! Pogledajte odličnu foru
Nije ni njima lako
Ovako Dalmatinci doživljavaju snijeg! Pogledajte odličnu foru
Mališan oduševio prvim koracima, snimka je apsolutni hit
Mali šarmer
Mališan oduševio prvim koracima, snimka je apsolutni hit
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Snalažljivo
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
tech
Jedan od najvećih tehnoloških stručnjaka poslao poruku javnosti: Prestanite to raditi, štetite društvu
Jensen Huang
Jedan od najvećih tehnoloških stručnjaka poslao poruku javnosti: Prestanite to raditi, štetite društvu
Gates upozorio kako je svijet prošle godine otišao u krivom smjeru: “Sljedećih 5 godina bit će teško”
Objasnio i zašto
Gates upozorio kako je svijet prošle godine otišao u krivom smjeru: “Sljedećih 5 godina bit će teško”
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
sport
Allegri otkrio: „Modriću se nikad u karijeri nije dogodilo nešto ovakvo“
Bez presedana
Allegri otvoreno: „Modriću se nikad u karijeri nije dogodilo nešto ovakvo“
Raul Asencio čestitao igračima Barcelone na osvajanju Superkupa
Sve snimile kamere
VIDEO Bez oklijevanja: Igrač Reala otišao među 15 igrača Barcelone i ovo napravio
Mišković pred velikim poslom: Rijeci stigla sjajna ponuda za Tonija Fruka
onoliko koliko traže
Mišković pred velikim poslom: Rijeci stigla sjajna ponuda za Tonija Fruka
tv
Daleki grad: U potpunom je rasulu – hoće li se voditi obećanjem ili srcem?
DALEKI GRAD
Daleki grad: U potpunom je rasulu – hoće li se voditi obećanjem ili srcem?
Tajne prošlosti: ANKETA: Nova turska serija iznenadila brojne gledatelje – jeste li očekivali ovakav početak?
TAJNE PROŠLOSTI
ANKETA: Nova turska serija iznenadila brojne gledatelje – jeste li očekivali ovakav početak?
Tajne prošlosti: Bol je prevelika i gubi kontrolu nad svojim postupcima
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Bol je prevelika i gubi kontrolu nad svojim postupcima
putovanja
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Nježne edamame
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Lažna žitarica koja čini čuda za zdravlje, a u Hrvatskoj se slabo jede
Jeli su je i Inke
Lažna žitarica koja čini čuda za zdravlje, a u Hrvatskoj se slabo jede
Zapečeni krumpir veganski recept
100 posto biljno
Ovaj zapečeni krumpir je savršenstvo, a za njegovu pripremu ne treba vam mlijeko ni maslac
novac
Ovi milijarderi ulažu u Grenland nakon što je Trump pokazao interes za pripajanje tog otoka SAD-u
Trag novca
Ovi milijarderi ulažu u Grenland nakon što je Trump pokazao interes za pripajanje tog otoka SAD-u
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
makete trajekta
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
Polovica Europljana traži novi posao u 2026., ali većina se ne osjeća spremnima za pronalazak istog 
Nova godina, nove nade
Polovica Europljana traži novi posao u 2026., ali većina se ne osjeća spremnima za pronalazak istog 
lifestyle
Zagreb špica: Tajice s efektom kože u zimskom street style izdanju
ODMAK OD KLASIKE
Na zagrebačkoj špici smo pronašli jedine tajice koje žene toleriraju kad su temperature ispod nule
Maja Šuput nosi torbu Ark brenda Cult Gaia
BAŠ JE EFEKTNA
Maja Šuput nosi torbu za koju nema mjesta u zimskim kombinacijama
Tjedni horoskop od 12. do 19. siječnja
Što kažu zvijezde?
Tjedni horoskop: Ovnovi su nezaustavljivi, a tri znaka čeka ugodno iznenađenje
sve
Hugh Jackman i Sutton Foster uživaju na odmoru
više se ne kriju
Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga
Endrina Muqaj otkrila nešto više o svom dečku s kojim je već godinama
evo kako izgleda
Pobjednica MasterChefa progovorila o dugogodišnjem partneru: ''Rekla sam mu ako se ne javim...''
Kuhar otkrio što je pripremao Luki Modriću i njegovoj obitelji u novogodišnjoj noći
pohvalio se
Modrić za Novu godinu imao privatnog kuhara, pogledajte specijalitete u kojima je uživao s obitelji!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene