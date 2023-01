Državni inspektorat, tržišna i turistička inspekcija obavljaju pojačane inspekcijske nadzore zbog uvođenja eura. Dosad su uvrđeni brojni slučajevi nepoštenog povećanja cijena.

Državni inspektorat obavio je inspekcijske nadzore temeljem zaprimljenih prijava potrošača, ali i redovite, planirani nadzore. Inspekcije su provedene s ciljem utvrđivanja povećanja cijene nakon uvođenja eura, a njima su obuhvaćene trgovine na malo, uslužne djelatnosti i ugostiteljske djelatnosti.

"Prema preliminarnim podacima, tržišna i turistička inspekcija Državnog inspektorata u razdoblju od 7. do 11. siječnja 2023. godine obavile su ukupno 696 nadzora. U 178 nadzora utvrđeno je neopravdano povećanje cijena nakon 31. prosinca 2022. te 67 povreda odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. U 103 inspekcijska nadzora u tijeku je utvrđivanje činjenica", priopćili su iz Državnog inspektorata.

Drugim riječima, u 30 posto obavljenih inspekcijskih nadzora, izuzevši one u kojima se činjenice još uvijek utvrđuju, utvrđeno je neopravdano povećanje cijena nakon od kraja 2022. godine.

"Od ukupnog broja nadzora, tržišna inspekcija je obavila 398 inspekcijska nadzora (od čega 154 nadzora pružatelja usluga, 173 nadzora u trgovini na malo te 71 nadzor u trgovini na malo pekarskim proizvodima). U nadzorima tržišne inspekcije je ukupno utvrđen 51 slučaj nepoštene poslovne prakse neopravdanog povećanja cijena, od čega 29 slučajeva u uslužnim djelatnostima, 14 u djelatnosti trgovine na malo pekarskim proizvodima te osam (8) u ostaloj trgovini na malo", stoji u priopćenju Inspektorata.

Djelatnosti u kojima se dizala cijena

U priopćenju Državnog inspektorata također piše u kojim se djelatnostima dizala cijena.

"Prema preliminarnim podatcima utvrđeno je za frizerske usluge i usluge njege tijela prosječno, neopravdano povećanje nakon 31. prosinca 2022. godine, do 20 posto, dok su u pojedinim inspekcijskih nadzorima utvrđena povećanja i do 50 posto pojedinih usluga", objavili su iz Inspektorata.

U djelatnosti trgovine na malo, utvrđeno prosječno 13-postotno povećanje cijene piletine, puretine, dimljene pečenice, voda, soka i jaja.

"U trgovini na malo pekarskim proizvodima zabilježeno je povećanje cijena, kako kruha, tako i ostalih pekarskih proizvoda do 15 posto, a iznimno u pojedinim nadzorima utvrđeno je povećanje cijena pojedinih pekarskih proizvoda do 30 posto", piše u priopćenju.

Tržišni inspektori su tijekom 51 inspekcije utvrdili povećanje cijena, a utvrđeno je da je 40 poslovnih subjekta vratilo cijene na cijene koje su vrijedile na dan 31. prosinca.

Povećanje cijena u ugostiteljstvu

Turistički inspektori su u istom razdoblju obavili 298 inspekcijskih nadzora te su u 127 nadzora, odnosno 42,6 posto, utvrdili da su ugostitelji nakon 31. prosinca 2022. odnosno od 1. siječnja 2023. neopravdano povećali cijenu ugostiteljske usluge.

"Utvrđeno je povećanje cijena pojedinih ugostiteljskih usluga od 0,5 do 15 posto, a iznimno u pojedinim slučajevima povećanje cijena pojedinih ugostiteljskih usluga od 16 do 43 posto", stoji u priopćenju.

Međutim, utvrđeno je da su 22 poslovna subjekta tijekom inspekcijskog nadzora vratila cijenu usluge na onu koja je vrijedila na Staru godinu.

"Poslovnim subjektima zabranjuje se nepoštena poslovna praksa te se poduzimaju prekršajne mjere izricanjem kazni (…) kojim će se kazniti pravna osoba u iznosu od 10.000 kuna/1327 eura do 200.000 kuna/26.544 eura odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000 kuna/1327 eura do 15.000 kuna/1990 eura te fizička osoba-trgovac u iznosu od 5000 kuna/663 eura do 15.000 kuna/1.990 eura", ističe se u priopćenju.