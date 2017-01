Za obitelj Ilije Karamatića prikupljeno je više od 12 tisuća kuna u posljednjih 14 sati, otkako je pokrenuta akcija prikupljanja novca za "hrabrog tatu u njegove klince".

Akcija je pokrenuta na stranici Generosity.com, a u vrijeme pisanja ovog teksta zabilježeno je 76 uplata.

"Tokom današnje uobičajene vožnje tramvajom, na posljednjoj stanici ulazi otac. Ispod lijeve ruke dvije štake, dok desnom pokušava pridržavati kolica sa malim djetetom. Napokon uspijeva sjesti na prazno sjedalo, dok se dijete budi. Prvo što progovara je "tata, ja sam gladan". Tata mu objašnjava kako danas nije bilo bas boca, te da mu je uspio kupiti samo jedno pecivo, sa tonom koji obećava kako će se tata uvijek snaći", dio je objave Brune Rodman, nakon koje je i pokrenuta cijela akcija.

Tako se uključio i Stjepan Stipo Ćorić koji je i organizirao prikupljanje novca na internetskoj platformi.

U svega nekoliko sati od objave tužne priče o teško bolesnom ocu koji skuplja boce kako bi prehranio obitelj, prikupljeno je dovoljno hrane, odjeće i obuće.

"Hrana, odjeća i obuća je skupljena, možda je najbolje ako ne možete uplatiti novac putem stranice da kupite bon u nekoj od većih trgovina te da se na taj način donira, tako će oni moći u trgovini kupiti što im treba, jer oni to najbolje znaju, kao i bonovi od trgovina s odjećom (H&M, C&A, New Yorker, KIK) tako da djeca i oni mogu osobno kupiti odjeću odgovarajuće veličine, također bonovi trgovina kao DM i Muller će odlično doći. Ovaj iznos koji prikupljamo ostaviti ćemo par dana da probamo skupiti do ciljanog od 3.000,00 $ te osobno uplatiti direktno ako to bude moguće na neki od računa dostupan Iliji i njegovoj obitelji ili mu ih predati osobno. Također opcija postoji da mu osobno pošaljete novac ili stvari na adresu Ilija Karamatić, Vaganačka ulica 15/1, Gornja Kustošija, 10000 Zagreb. Još jednom hvala svima te dijelimo i uključimo se!!!", objavio je Ćorić na grupi na Facebooku "Hrabri tata i njegovi klinci".