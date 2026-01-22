FOTO Veliki vođa sjeo na rub termalnog bazena i smješkao se kupaćicama: Slike obišle svijet

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un svečano je otvorio termalno lječilište Onpho u sjeveroistočnoj pokrajini Sjeverni Hamgyong. Fotografije koje je objavio njegov PR tim obišle su svijet.
"Gubitak za sve"
Trump je jedva dočekao: SAD se danas povlači iz jedne od najvažnijih svjetskih organizacija
Užas u Berlinu
Tragedija u dječjem vrtiću: Vrata pritisnula mališana i ubila ga
JAVLJA POLICIJA
Tragedija u Slavoniji: Jedna osoba poginula na farmi
Jedna od fotografija prikazuje sjevernokorejskog vođu u odjevenog u debelu zimsku jaknu kako sjedi uz rub bazena i srdačno se osmjehuje dvjema ženama koje se u kupaćim kostimima kupaju u termalnom izvoru vode.
Debelu zimsku jaknu nastavio je nositi čitavo vrijeme tijekom obilaska termalnog resorta.
Kim Jong-Un otvorio odmaralište Onpho - 5
Foto:
AFP PHOTO/KCNA VIA KNS
Kim Jong-Un otvorio odmaralište Onpho - 3
Foto:
AFP PHOTO/KCNA VIA KNS
Kim Jong-Un otvorio odmaralište Onpho - 2
Foto:
AFP PHOTO/KCNA VIA KNS
Onpho Working People's Holiday Camp je najveće termalno lječilište u Sjevernoj Koreji, koje je moderno obnovljeno nakon što je veliki vođa tijekom inspekcije u srpnju 2018. godine zatekao objekt u vrlo lošem stanju.
Kim Jong Un je tada tvrdio da su hidromasažne kade prljave, zapuštene i manje higijenske od akvarija, za što je optužio lošu upravu. Tada je naredio hitnu i potpunu obnovu koja je sada konačno i završena.
Kim Jong-Un otvorio odmaralište Onpho - 4
Foto:
AFP PHOTO/KCNA VIA KNS
Sjevernokorejski vođa svečano je prerezao vrpcu na službenom otvorenju obnovljenog objekta kojim želi predstaviti Sjevernu Koreju kao modernu, naprednu zemlju koja brine o dobrobiti svog naroda.
Kim Jong-Un otvorio odmaralište Onpho - 1
Foto:
AFP PHOTO/KCNA VIA KNS
"Gledajući odmaralište koje je pretvoreno u prekrasnu bazu za odmor ljudi, ponosan sam što sam učinio još jednu važnu stvar”, prenosi njegove izjave Korea Daily. Dužnosnicima je naredio da sve dovrše kako bi odmaralište moglo u veljači započeti s punim radom.