FOTO Veliki vođa sjeo na rub termalnog bazena i smješkao se kupaćicama: Slike obišle svijet

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un svečano je otvorio termalno lječilište Onpho u sjeveroistočnoj pokrajini Sjeverni Hamgyong. Fotografije koje je objavio njegov PR tim obišle su svijet.

Jedna od fotografija prikazuje sjevernokorejskog vođu u odjevenog u debelu zimsku jaknu kako sjedi uz rub bazena i srdačno se osmjehuje dvjema ženama koje se u kupaćim kostimima kupaju u termalnom izvoru vode.

Debelu zimsku jaknu nastavio je nositi čitavo vrijeme tijekom obilaska termalnog resorta.

Kim Jong-Un otvorio odmaralište Onpho - 5 Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Kim Jong-Un otvorio odmaralište Onpho - 3 Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Kim Jong-Un otvorio odmaralište Onpho - 2 Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Onpho Working People's Holiday Camp je najveće termalno lječilište u Sjevernoj Koreji, koje je moderno obnovljeno nakon što je veliki vođa tijekom inspekcije u srpnju 2018. godine zatekao objekt u vrlo lošem stanju.

Kim Jong Un je tada tvrdio da su hidromasažne kade prljave, zapuštene i manje higijenske od akvarija, za što je optužio lošu upravu. Tada je naredio hitnu i potpunu obnovu koja je sada konačno i završena.

Kim Jong-Un otvorio odmaralište Onpho - 4 Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Sjevernokorejski vođa svečano je prerezao vrpcu na službenom otvorenju obnovljenog objekta kojim želi predstaviti Sjevernu Koreju kao modernu, naprednu zemlju koja brine o dobrobiti svog naroda.

Kim Jong-Un otvorio odmaralište Onpho - 1 Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

"Gledajući odmaralište koje je pretvoreno u prekrasnu bazu za odmor ljudi, ponosan sam što sam učinio još jednu važnu stvar”, prenosi njegove izjave Korea Daily. Dužnosnicima je naredio da sve dovrše kako bi odmaralište moglo u veljači započeti s punim radom.