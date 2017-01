Iako kaže da na svojim računima ne krije ništa, umirovljenik Stipe Radilović nije baš oduševljen jer će poreznici imati uvid u njegove novčane transakcije.

"Suština je da se svatko od nas, i vi i ja i svatko od nas stavi pod potpunu kontrolu".

Banke su i do sada poreznicima slale podatke o prometima na kunskim i deviznim računima, ali se to nije odnosilo na tekuće i štedne račune.

"Kada je riječ o uvidu u naše račune naravno da to uvijek doživljavamo kao pogled u našu privatnost. No kada je riječ kontroli Porezne uprave, u onom dijelu nesrazmjera imovine građana i izvorima, tada to više nije zadiranje u intimu računa građana nego je tada to provjera je li možda netko utajio porez", ističe Đurđica Jurić, porezna stručnjakinja i dekanica na Visokoj školi za financijski mendžment RRIF.

Pojačan nadzor nužan je zbog bolje kontrole poreznih utaja. Ali i europskih pravila.

"Kad bih imala novaca, možda bih se bojala. Ali ovako... Ne".

"Baš se veselim. Ako će sve račune vidjeti. Ja se ne bojim".

U slučaju sumnjivih i velikih odstupanja, poreznici vas mogu pozvati na razgovor. Većina će građana, tvrde dobro upućeni, ipak moći mirno spavati. No, u Poreznoj upravi ne otkrivaju po kojim će to kriterijima porezni inspektori češljati neke račune.

"Prilikom razmatranja neuobičajenih uplata Porezna uprava postupa prema sustavu upravljanja rizicima (utvrđivanje rizika, analiza rizika, procjena rizika i utvrđivanje prioriteta, obrada i analiza uspješnosti). S obzirom na to da pokazatelji rizičnosti spadaju u domenu porezne tajne (sukladno čl. 8. Općeg poreznog zakona (NN br.115/16.) u obvezi smo postupati po navedenim odredbama", priopćili su iz Porezne uprave.

Ove izmjene i nova pravila primjenjuju se - od danas.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr