Zlato je sve popularniji oblik štednje: Oni koji su prije 20 godina investirali, danas su zaradili za stan u novogradnji

Zlato je sredinom ožujka doseglo povijesnu granicu od 3.000 dolara za uncu, što predstavlja rast od oko 38 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Prilika za isplativu štednju s osjetnom kamatom

Brojne geopolitičke neizvjesnosti, trgovinski ratovi i ekonomski rizici uzrokovani pandemijom koronavirusa, ratnim sukobima u Ukrajini i na Bliskom istoku, a potom i Trumpovom odlukom o uvođenju carinskih mjera, rezultat su pojačanog rasta cijene zlata od 2020. do danas. U proteklih 5 godina vrijednost zlata je skočila za 77 %, što je ulagačima u zlatne poluge i zlatnike donijelo popriličnu zaradu.

''Pogledamo li presjek kretanja spot cijene zlata u zadnja dva desetljeća, primjećujemo da je zlatu porasla vrijednost od čak 620 %. To bi značilo da ulagači koji su prije 20 godina investirali u zlato 20.000 eura, danas bi prodajom mogli zaraditi oko 144.000 eura, koliko trenutačno vrijedi manji stan u novogradnji. Ovakav povrat nudi rijetko koji oblik ulaganja. To su prepoznali i građani koji se sve češće odlučuju za kupnju investicijskog zlata ispred drugih ulagačkih opcija poput državnih obveznica ili dionica,'' objašnjava Davor Žic, direktor marketinga i razvoja u Auro Domusu, hrvatskoj novčarskoj instituciji specijaliziranoj za financijske usluge i trgovinu zlatom.

Prikaz rasta cijene zlata u posljednjih 20 godina (Foto: PR)

Cijena zlata bi mogla porasti na 7.000 USD

Stručnjaci predviđaju da je ovo tek početak očekivanog rasta u mjesecima koji slijede. Lanac investicijskih banaka Goldman Sachs je povećao svoju prognozu cijene zlata, navodeći da će zlato do kraja 2025. godine dosegnuti cijenu od 3.300 dolara po unci. Bank of America također predviđa rast cijene zlata – stručnjak Michael Widmer napominje kako bi zlato u naredne dvije godine moglo dosegnuti cijenu od 3.500 USD, dok stručnjaci iz globalnog udruženja LBMA predviđaju kako bi cijena unce do 2030. godine mogla iznositi čak 7.000 dolara.

Interes za zlatom je u konstantnom porastu

Koliko je investicijsko zlato popularno među domaćim ulagačima najbolje govori podatak da je vrijednost prodaje investicijskog zlata u Hrvatskoj prije šest godina s 50 milijuna eura povećana na oko 350 milijuna eura prošle godine. Uzme li se u obzir prosječni godišnji rast potražnje od 43 % za to razdoblje, stručnjaci za plemenite metale prognoziraju da bi Hrvati u tekućoj godini u zlato mogli investirati preko 500 milijuna eura.

''Interes za zlatom je nikad veći. Porast prodaje je vidljiv i očekivan s obzirom na rekordnu cijenu zlata. Osim političkih i ekonomskih nestabilnosti zbog kojih središnje banke i privatni investitori stvaraju zlatne rezerve kao podlogu novcu, na povećanje prodaje također utječe i visoka cijena zlata – stvara se pomama, kako u svijetu, tako i kod nas. Investitori koji u zlato ulažu već neko vrijeme, u takvim okolnostima odlučuju se na dodatnu kupovinu zlata koje je ne samo izvrstan čuvar vrijednosti i ''sigurna luka'' u nesigurnim vremenima, već i prilika za zaradu na duže staze'', dodao je Davor Žic.

Zlatne poluge i zlatnici iz ponude Auro Domusa (Foto: PR)

Investicijsko zlato prvenstveno je traženo jer se radi o sigurnoj investiciji s prosječnim godišnjim prinosom od više od 9 %, koja zadržava i povećava vrijednost u vremenima krize i neizvjesnosti. Riječ je o ograničenom resursu, što znači da se njegova vrijednost ne može umjetno smanjiti kao kod tiskanih valuta. Kada vrijednost valuta opada zbog inflacije, zlato često raste u vrijednosti, što ga čini dobrim zaštitnikom imovine. Ulaganje u zlato može smanjiti rizik u portfelju jer se zlato često kreće u suprotnom smjeru od dionica i obveznica. Drugim riječima, zlato je rijetko instrument špekulativnih transakcija na burzi, a češće se kupuje kao dugoročno ulaganje. Samim time je odličan oblik štednje. Osim toga, zlato ima visoku likvidnost, što znači da se brzo i lako može prodati i pretvoriti u gotovinu gotovo bilo gdje u svijetu.

Najveća zabluda je da u zlato investiraju samo bogataši

Od zlatnih poluga srednje veličine najtraženija je poluga od unce (31,1 g). Srednje poluge od 10 do 50 grama investitoru omogućuju da proda samo dio svog portfelja, dok velike poluge u apoenima od 100 do 1000 grama imaju pristupačniju cijenu po gramu i najčešći su odabir investitora koji kupuju veću količinu zlata.

Manje poluge od 1, 2 ili 5 grama odličan su izbor za poklon dragim osobama ili za kontinuiranu štednju u zlatu za one koji svaki mjesec žele odvojiti dio tekućih prihoda na zlato. Tako, umjesto da novac stavljaju na banku i riskiraju da inflacija postepeno umanjuje vrijednost valute, štede u zlatu kojem vrijednost raste iz mjeseca u mjesec. Ovo je vrlo mudar način da se očuva kupovna moć, ali i sigurna i bezbrižna budućnost.

Široku ponudu investicijskog zlata potražite u Auro Domusu

Auro Domus, vodeća tvrtka za trgovinu plemenitim metalima međunarodno priznate kvalitete, omiljena je destinacija Hrvata kada je u pitanju investiranje u žuti metal. Ekskluzivna ponuda Auro Domusa obuhvaća širok raspon investicijskog zlata po konkurentnim cijenama, isključivo iz kovnica s ''Good Delivery'' LBMA certifikatom. Auro Domus izravno surađuje s vodećim kovnicama kao što su švicarski Argor Heraeus, austrijski Münze Österreich (Austrian Mint), američki United States Mint i južnoafrički Rand Rafinery.

Auro Domus svojim klijentima nudi mogućnost besplatne pohrane zlata (Foto: PR)

Investicijsko zlato je moguće kupiti u jednoj od pedesetak Auro Domus poslovnica diljem Hrvatske ili putem webshopa, a dostava je osigurana u punoj vrijednosti narudžbe.

Auro Domus klijentima omogućuje besplatnu pohranu zlata

Svim klijentima Auro Domus nudi i mogućnost besplatne pohrane zlata u centralnom trezoru tvrtke. Zlato i druge dragocjenosti je moguće pohraniti i u individualnim sefovima koji su osigurani do milijun eura te su pod 24-satnim nadzorom. Individualna pohrana u zasebnim sefovima omogućuje klijentima puni pristup svojem pretincu u bilo koje vrijeme. Osigurana je maksimalna diskrecija u kojoj isključivo klijent ima informacije o dragocjenostima pohranjenima u svom pretincu.

Zakažite besplatno savjetovanje

Auro Domusov tim stručnjaka svakodnevno prati kretanja i trendove na tržištima plemenitih metala te će rado podijeliti iskustvo s vama. Za savjetovanje o ulaganju u zlato ili srebro prijavite se putem besplatnog kontakt obrasca. Ostavite svoje podatke i poruku, a ljubazni djelatnici će vas kontaktirati u najkraćem roku.