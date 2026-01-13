Zašto mnogi i danas biraju Nissan Qashqai kada traže polovni SUV

Galerija 7 7 7 7

Na tržištu rabljenih automobila rijetko se pojavljuju modeli koji i nakon nekoliko godina zadržavaju status sigurnog izbora. Jedan od njih je Nissan Qashqai, a upravo takav primjerak iz 2017. godine ovih se dana može pronaći na stranici Bijelo Jaje. Riječ je o verziji s dizelskim motorom 1.6 dCi i automatskim mjenjačem, kombinaciji koju mnogi vozači i danas aktivno traže.

Qashqai je godinama jedan od najprodavanijih SUV-ova u Europi, i to ne bez razloga. Nudi povišeno sjedenje i dobar pregled ceste, ali bez osjećaja da vozite prevelik i nezgrapan automobil. U gradskoj vožnji ostaje praktičan, a na duljim relacijama ugodan i stabilan.

Motor koji je stekao povjerenje vozača

Nissan Qashqai (Foto: PR)

Dizelski motor 1.6 dCi sa 130 konjskih snaga jedan je od glavnih aduta ovog modela. Riječ je o agregatu koji je poznat po dobroj elastičnosti i umjerenoj potrošnji, što u praksi znači da auto bez problema podnosi pretjecanja i vožnju autocestom, ali ne opterećuje kućni budžet na benzinskoj postaji.

U kombinaciji s automatskim mjenjačem vožnja postaje opuštena i tečna, posebno u gradskoj gužvi ili na dužim putovanjima. Potrošnja se u realnim uvjetima često kreće oko pet litara na sto kilometara, što je i dalje vrlo konkurentno za SUV te klase.

Oprema koja se osjeti u svakodnevici

Nissan Qashqai (Foto: PR)

Jedan od razloga zbog kojih Qashqai ima vjernu publiku je i njegova oprema. Unutrašnjost je funkcionalna, pregledna i dovoljno moderna da i danas djeluje atraktivno. Konkretni primjerak nudi navigaciju, LED svjetla, parkirne senzore i kamere, tempomat te panoramski krov, koji kabini daje dodatnu dozu svjetla i osjećaj prostranosti.

To su detalji koji u svakodnevnom korištenju čine razliku. Posebno ako se auto koristi kao obiteljsko vozilo ili za česta putovanja.

Kilometraža koja ne mora brinuti

Nissan Qashqai (Foto: PR)

Automobil iz oglasa ima oko 118 tisuća kilometara, što je za dizelski motor iz 2017. godine sasvim očekivana vrijednost - čak i ispod ili u sredini raspona za oglašene primjerke u Hrvatskoj. Upravo su Qashqaiji poznati po tome da uz redovno održavanje bez većih problema prelaze znatno više kilometara, a upravo je ovaj primjerak redovno servisiran i registriran.

Zbog toga se ovaj model često spominje kao jedna od "mirnijih" kupnji na tržištu rabljenih automobila, bez neugodnih iznenađenja koja znaju pratiti neke druge SUV-ove.

Cijena koja ima logiku

Nissan Qashqai (Foto: PR)

Kada se uzmu u obzir godište, motor, automatski mjenjač i razina opreme, cijena od 14.900 EUR tržišno je kompetitivna. U usporedbi s konkurencijom iz istog razdoblja Qashqai često nudi dobar balans uloženog i dobivenog.

Upravo zato ne čudi da se ovakvi primjerci brzo zamijete na stranici Bijelo Jaje, gdje kupci sve češće traže provjerene modele umjesto rizičnih eksperimenata.

Za koga je ovaj Qashqai pravi izbor?

Nissan Qashqai (Foto: PR)

Za vozače koji traže pouzdan SUV za svakodnevnu vožnju, obitelj i putovanja Nissan Qashqai 1.6 dCi iz 2017. nudi vrlo zaokruženu priču. Ne pokušava impresionirati ekstremnim dizajnom ili sportskim ambicijama, ali zato pruža ono što većini ljudi zaista treba, a to su udobnost, razumna potrošnja i osjećaj sigurnosti.

Ako vam je cilj auto koji će jednostavno raditi svoj posao i pritom zadržati vrijednost, ovakav Qashqai svakako vrijedi pogledati detaljnije. A ako tražite baš takav ili sličan Nissan Qashqai, vrijedi znati da pokrovitelj AC Buzovec u svojoj ponudi ima nekoliko provjerenih primjeraka. Svi automobili prolaze detaljan pregled prije prodaje, dolaze s garancijom, a kupac može računati na vozilo bez dodatnih troškova i naknadnih ulaganja.