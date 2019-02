Epsonov višenamjenski uređaj EcoTank L3151 pripadnik je nove generacije pisača bez uložaka s tintom i s novo dizajniranim plavim upravljačkim panelom. Ovaj 3-u-1 pisač jednostavan je za korištenje, kompaktan je te ima funkciju Wi-Fi Direct

Potreba za neograničenim ispisom, crno-bijelim i u boji, nije rezervirana samo za velike tvrtke i sustave. Užurbana kućanstva, kućni uredi i male tvrtke također žele i moraju ispisivati onoliko koliko im je potrebno, bez strepnje zbog cijene ispisa.

Tintni ispis u boji do prije nekoliko godina smatrao se luksuzom, no nova vrsta pisača, Epsonovi modeli iz serije EcoTank, sasvim su to promijenili te sada i u domu ili u malom uredu možete ispisivati velike količine dokumenata i fotografije, povoljnije nego ikad.

Kako je to moguće? Pisači Epson EcoTank nude iznimno nisku cijenu ispisa po stranici, pa možete smanjiti troškove ispisa do 90 posto! Novi pisači isporučuju se s trogodišnjom zalihom tinte u originalnom pakiranju. Uz određene pisače iz serije EcoTank možete s priloženim kompletom tinti ispisati do 14.000 crno-bijelih stranica i 11.200 stranica u boji!

Epson EcoTank L3151

Model EcoTank L3151 odlikuje se elegantnim i kompaktnim kućištem, učinkovitim radom i funkcijama mobilnog ispisivanja. Ovaj kompaktan 3-u-1 pisač s podrškom za Wi-Fi i Wi-Fi Direct izvrstan je na svim poljima te sadrži upadljivu upravljačku ploču. Pouzdani pisač bez uložaka nudi poboljšani sustav punjenja tinte i bočice s tintom jednostavne za korištenje.

Zahvaljujući ugrađenim spremnicima za tintu velikog kapaciteta, pisač se kontinuirano napaja tintom. Nema patrona za zamjenu; jednostavno dopunite spremnike s Epsonovim bočicama s tintom i nastavite s ispisom. Ovaj postupak nije samo praktičan već je i puno isplativiji jer u pakiranju dobivate puno tinte. Zapravo, uz pisač se isporučuju zalihe tinte ekvivalentne vrijednosti od 82 uloška s tintom. Drugim riječima, čitave tri godine nećete morati kupovati dodatnu tintu za model EcoTank L3151!

Inkjet ispis je bolji od laserskog

Tako velike uštede moguće su zbog toga što tintni pisači tijekom ispisa ne koriste toplinu, za razliku od laserskih pisača koji troše znatno više energije te su skuplji u uporabi.

K tome, laserski pisači, za razliku od tintnih, štetni su za zdravlje zbog praha iz tonera, ali i zbog emitiranja ozona koje nastaje uslijed njihova rada. Epsonovi inkjet pisači koji rade na tehnologiji Micro Piezo uopće ne trebaju zagrijavanje kako bi radili. Samim time minimizira se emitiranje bilo kakvih tvari te se minimizira i potrošnja električne energije

Nova generacija EcoTank pisača

Novi EcoTank pisači dolaze sa spremnicima za tintu smještenima s prednje strane uređaja, novi dizajn je kompaktan i pruža jednostavan pristup za dodatno punjenje te jasan prikaz razina tinte. Odlikuju se poboljšanim sustavom nadopune tinte sa smanjenima rizikom od prolijevanja i nereda. Nove bočice imaju ugrađen mehanizam koji jamči punjenje samo određenih spremnika odgovarajućom bojom.

Uz podršku za Wi-Fi i Wi-Fi Direct vaš pisač u potpunosti podržava ispis s pametnih mobilnih uređaja. Putem aplikacije Epson iPrint s tablet računala ili pametnog telefona možete bežično ispisati dokumente i fotografije.

Ključne značajke

• Trogodišnja zaliha tinte: U originalnom pakiranju s pisačem priložena je zaliha tinte jednakovrijedna zalihi od 82 uloška s tintom

• Iznimno povoljan ispis: Ispisujte do 8100 stranica crno-bijelo i 6500 u boji

• Nova generacija sustava punjenja tinte: Uživajte u jednostavnom dopunjavanju tinte bez nereda uz poboljšane bočice s tintom

• Wi-Fi, Wi-Fi Direct i aplikacije: Ispisujte s mobilnih uređaja

• 3-u-1: Ispis, kopiranje i skeniranje te ispis fotografija bez ruba

