Za nesvakidašnju priču o poštenju zaslužan je jedan vozač autobusa. Ivan Žunić iz Stare Poščice nakon završene vožnje i uobičajene provjere autobusa pronašao je torbicu s dokumentima i velikom svotom novca.

Jedini kontakt koji je pronašao bio je mail i to na avionskoj karti za Toronto sljedećeg jutra. Vlasnik nije imao kako doći do Čazme, pa se Ivan svojim automobilom vratio natrag do Zagreba. Kaže, dvojbe nije imao niti jedne sekunde.

"Kad me vidio izljubio me, izgrlio, nije znao šta bi mi reko. Ja nisam htio uzet ništ, čovjek je za sreću nagurao meni 50 eura u džep i rekao je kad se vratim, vidimo se na ručku ovome onome, čekat ću te tri dana ako treba na kolodvoru“, rekao je za Dnevnik Nove TV vozač autobusa Ivan Žunić.