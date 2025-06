Još jedna tragedija i to ponovno u tvornici Furnir Palavra pokraj Petrinje. Radnik je na stroju ostao je bez lijeve podlaktice. Prije nešto više od godinu dana u istoj toj tvornici, o čemu je tada izvještavalo Provjereno, radnici je stroj također smrskao ruku.

I to nisu jedini slučajevi nesreće na radu. Državni inspektorat podnio je kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv opće sigurnosti. Inspektorat dodaje da su spomenutoj tvornici kazne izrekli redom: Vodopravna, Inspekcija zaštite okoliša, Građevinska i Šumarska inspekcija, koje su podnijele i optužne prijedloge. No priča tu ne staje – tvornica nema ni sve potrebne dozvole. Kako je to moguće, provjerila je reporterka Barbara Majstorović.

Provjereno: tvornica furnira Foto: DNEVNIK.hr

Nakon nove nesreće Državni inspektorat je donio rješenje kojim je poslodavcu zabranjena uporaba postrojenja za obradu trupaca kod kojeg je i nastao događaj. Inspekcijski postupak je u tijeku. Da, uz sve to, tvrtka i dalje nema sve valjane dozvole, Provjerenom je otkrila i gradonačelnica Petrinje.

"Uporabna dozvola nije izdana. Zapravo, prema rješenju, izvođač, odnosno naručitelj, investitor, mora ići u određene izmjene građevinske dozvole“, poručila je gradonačelnica Magdalena Komes.

Provjereno: tvornica furnira Foto: DNEVNIK.hr

Na pitanje kako je moguće da uz niz nesreća koje su se i ranije događale, pogon i dalje radi i to bez svih dozvola, gradonačelnica tvrdi da oni ne mogu ulaziti u tvornicu i provjeravati stanje u njoj.

Situaciju je komentirao ministar graditeljstva Branko Bačić, a Barbara Majstorović o svemu je pitala i odgovorne u prozvanoj tvornici.

Što se događa u ovoj petrinjskoj tvornici furnira, otkrijte u večerašnjem Provjerenom!