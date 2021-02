Addiko banka je nakon razornog potresa na području Petrinje, Gline i Siska donijela nekoliko poslovnih mjera pomoći te realizirala novčane donacije kao podršku klijentima i drugim stanovnicima tog kraja. Addiko banka donirala je 100.000 kuna UNICEF-u, 15.000 kuna Kino klubu Sisak te zajedno s ostalim članicama Addiko Grupe 410.000 kuna Glazbenoj školi Fran Lhotka u Sisku.

Addiko banci je briga o dobrobiti zajednici u kojoj posluje izuzetno važna pa se zato priključila brojnim pojedincima i tvrtkama koji pomažu stanovnicima pogođenima potresima. Posljedice ove prirodne katastrofe nisu uzrokovale samo razaranja stambenih, gospodarskih i javnih prostora, već su nepovoljno utjecale na financijsku budućnost, ali i na mentalno zdravlje ljudi i djece, njihovo obrazovanje i društveni život.

Zato je Addiko banka, svega nekoliko dana nakon nesretnog događaja, donirala 100.000 kuna UNICEF-u te tako podržala mobilne timove stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu podršku obiteljima i djeci Sisačko-moslavačke županije i pomažu im umanjiti uznemirenost, strah i patnju.

Članice Addiko Grupe donirale su ukupno 410.000 kuna za obnovu teško oštećene sisačke Glazbene škole Frana Lhotke. Addiko Grupa u svojoj je strategiji oduvijek bila okrenuta glazbenoj i filmskoj kulturi te pomaganju djece te je stoga bilo važno podržati napore da glazba nastavi svoj život u Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji kroz glazbeno obrazovanje djece i mladih. Ovaj iznos nije konačan jer je još uvijek u tijeku interna crowdfunding kampanja među zaposlenicima u svim Addiko bankama u zemljama u regiji te, naravno, u Hrvatskoj. Dodatno, donacijom od 15.000 kuna Addiko banka u Hrvatskoj pomogla je i ponovnoj uspostavi rada urušenog Kino kluba Sisak, značajnog uporišta filmske umjetnosti u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Addiko banka nije zaboravila ni svoje klijente s područja Sisačko-moslavačke županije. Najprije ih je oslobodila plaćanja mjesečne naknade za vođenje transakcijskih računa i paketa tekućih računa za prosinac 2020. godine. Nakon toga je svim klijentima, građanima i poslovnim subjektima, koji su na dan potresa imali prebivalište odnosno sjedište na području Sisačko-moslavačke županije, omogućila trajniju mjeru pomoći u obliku moratorija na kredite i druge oblike gotovinskih financiranja. Klijenti koji žele podnijeti zahtjev za moratorijem za postojeća dugovanja ili imaju potrebu za dodatnim financijskim sredstvima radi saniranja štete uzrokovane potresom, mogu se obratiti direktno svom Addiko bankaru ili na besplatan broj telefona 0800 1414 (svakim radnim danom od 8 do 20 sati te subotom od 8 do 15 sati). Također, odlučeno je da se privremeno, odnosno do kraja veljače obustavlja pokretanje postupaka internih i eksternih mjera prisilne naplate dospjelih, a nepodmirenih dugovanja te se do tog roka neće obračunavati zatezne kamate.

„Ponosan sam na brzu reakciju i solidarnost kolega unutar Addiko Grupe. Veseli me što smo ciljanim novčanim donacijama i poslovnim mjerama barem malo olakšali građanima, klijentima i zaposlenicima toga kraja situaciju u kojoj se nalaze. Addiko banka je pripremila i posebnu kreditnu liniju nenamjenskog kredita za one kojima su potrebna dodatna financijska sredstva za saniranje štete uzrokovane potresom“, poručio je Mario Žižek, predsjednik Uprave Addiko banke u Hrvatskoj