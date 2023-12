100 novih domaćih proizvoda na Lidlovim policama

Od ponedjeljka, 4.12., pa sve do isteka zaliha, na Lidlovim policama možete pronaći stotinjak novih domaćih proizvoda – od domaćih tjestenina, eko brašna i ručno rađenih slastica preko kulena, sireva, vina, craft piva i maslinovih ulja pa sve do prirodne kozmetike i deterdženata. Ovi jedinstveni proizvodi i 35 domaćih dobavljača koji ih proizvode odabrani su po završetku Lidlovog natječaja „Hrvatskih ruku djelo“ koji je organiziran povodom obilježavanja 10. obljetnice uspješnog brenda Okusi zavičaja.



Gurmani i sladokusci, ali i ljubitelji i poznavatelji domaće hrane ovog ponedjeljka, 4.12., dolaze na svoje. U Lidlu je počela prodaja stotinjak autohtonih proizvoda iz svih krajeva Hrvatske. Pripremljeni u obiteljsko-poljoprivrednim gospodarstvima, ručno rađeni, proizvedenis posebnom pažnjom i ljubavlju, nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Osim prirodne kozmetike i deterdženata, tu su prehrambeni proizvodi svih kategorija – mesne delikatese, riba i kozice, sireva, eko brašna i namazi, razni domaći keksi i poslastice, vrhunska maslinova i bućina ulja, vina i piva, džemovi, umaci, tjestenine…



Projektom „Hrvatskih ruku djelo“, Lidl je želio dodatno podržati obiteljsko-poljoprivredna

gospodarstva i druge male dobavljače iz cijele zemlje, pružajući im priliku da postanu Lidlovi partneri i na taj način plasiraju svoje proizvode diljem Hrvatske. Natječaj „Hrvatskih ruku djelo“ trajao je od 5.5. do 30.6.2023., a prijaviti su se mogli OPG-ovi, proizvođačke organizacije i drugi organizacijski oblici poljoprivrednika. Proizvođači su na natječaj mogli prijaviti više vrsta svojih proizvoda, uz uvjet da se radi o proizvodu hrvatskog podrijetla i vlastite proizvodnje. Ukupno je zaprimljeno 200 prijava, od kojih je odabrano 35 novih dobavljača.



