Isplati se biti drugačiji! Zbog svoje netipičnosti koračaju poslovnim stazama koje im omogućuju da pokažu najbolje od sebe

Da pčele mogu biti prave učiteljice uvjerio se i Boris Cahunek koji se u okolici Koprivnice, prije 10-ak godina počeo baviti pčelarstvom. Još dok je bio student ekonomije susreo se ljudima koji se bave pčelarstvom i odlučio se okušati u tom hobiju. Iako poslu s pčelama pristupa kao prema hobiju, a ne kao prema poslu, jasno mu je da je pčelarstvo toliko kompleksno da je njega i briga za ova planetarno važna bića ipak neopravdano nazvana hobijem. Pčelarstvo je zapravo poziv.

Njegova pčelarska avantura je počela s pet košnica, a danas, nakon brojnih uspona i padova sada broji oko 60 pčelinjih društava. Svaki dan s pčelama novi je izazov jer niti jedna košnica nije identična. Posebno je zahtjevno, priča nam Boris, vrcanje, odnosno proces vađenja meda. Najviše uživa u obilasku pčela na pašama. Za vrijeme koje provodi s pčelama, Boris najviše uči o samokontroli i strpljenju.

„U svakodnevnom životu pa tako i na poslu koristim razne vještine koje sam stekao kroz godine rada u pčelarstvu. Radom sa pčelama naučio sam se da sve radnje moraju biti odrađene prvenstveno na vrijeme. U pčelarstvu ne smijete kasniti jer svako kašnjenje znači gubitak na količini meda i razvoju pčela. Također svaki posao mora biti odrađen kvalitetno sa 100%-tnim davanjem sebe u taj posao jer pčele su marljive i radišne, a samim time i pčelari moraju biti takvi. Zahvaljujući tim vještinama brzo se mogu prilagoditi situaciji u kojoj se nalazim, pronaći rješenje i svaki posao odraditi najbolje što znam“.

Boris je završio Ekonomski fakultet u Zagrebu i magistar je računovodstva i revizije. Radi u Addiko banci kao analitičar poslovnih sustava i po odabiru svog hobija, odnosno poziva svakako mu pristaje biti u skupini netipičnih bankara. Takva se kultura zapošljavanja njeguje u toj banci i svatko tko se tamo zaposli osjeća da je prihvaćen njegov individualizam. U Addiko banci je poštovanje individualnosti pojedinog zaposlenika prihvaćeno na zavidnoj razini pa se zato brojni zaposlenici i usuđuju o svojim hobijima i interesima govoriti javno. Više o netipičnim bankarima možete pročitati ovdje . Osim što to omogućuje rast zaposlenika, takva poslovna kultura omogućuje i nadređenima da stvaraju timove koji će pomicati granice. Baš kao i Boris u radu s pčelama, tamo je jasno da poštovanje individualnosti mora biti dvosmjerno, dakle poštuju se nadređeni, ali se poštuju i svi članovi tima, sa svim svojim različitostima.

Smatram da predrasudama nema mjesta niti u jednoj branši, već da je svaki posao specifičan na svoj način. Međusobnim uvažavanjem koračamo prema ciljevima i to bi trebao biti interes svih na svakom radnom mjestu.



Snalažljivost, točnost, predanost radu i brze reakcije na prepreke u poslu su vještine koje je Boris također usvojio radeći s pčelama. Kao analitičar poslovnih sustava brine se o unosu podataka koji su ključni za izvještaje u kojima se mjeri uspješnost. Ako dođe do problema, njegov je posao da ispravi greške kako bi ostali u timu mogli nastaviti sa svojom poslom.

Upravo o važnosti timskog duha govorio je i Ivan Cvitan, izvršni direktor kontrole rizika u Addiko banci. Zanimljivost ovog posla je u tome što njegov sektor radi različite procjene rizika na nivou banke. To bi značilo je taj tim odgovoran za poštivanje mnogo regulatornih i internih zahtjeva uz koje svi odgovorni u svakom trenutku mogu znati kolika je izloženost banke rizicima, odnosno kakav je odnos profitabilnosti koju banka ostvaruje i rizika kojima je banka izložena. To onima koji su izvan financijskog sektora može zvučati nejasno, ali Ivan u svojoj poslovnoj svakodnevici ima uzbuđenja i izazova koji su usporedivi i s njegovim hobijem – veslanjem.

Baš kao i u veslanju, timski duh je najvrjednija snaga kojom je lakše dolaziti do cilja. Pa tako Ivan uvijek kaže da je to prva stavka po kojoj će odabrati ljude u tim. S njim na razgovoru s novim potencijalnim zaposlenicima sjedit će djelatnici ljudskih resursa, ali oni kandidati koji ne odišu timskim duhom u njegovom timu neće pronaći radno mjesto.

Sve se može naučiti, ali način suradnje i komunikacije s kolegama mora biti timska. Da bismo radili dobre stvari, moramo ih raditi zajedno. Ja sam nikada neću biti jak kako što mogu biti u timu savjesnih kolega. Ostale karakteristike koje su mi važne pri odabiru ljudi u tim su i mogućnost zaključivanja te posvećenost detaljima.

Ivan je također primjer netipičnog bankara koji vještine i znanja stečene kroz osobne preferencije tijekom života unosi i u svoje poslovno okruženje. Vesla od malena, a od početka studiranja član je i Veslačkog kluba Trešnjevka. Za njega je veslanje (danas rekreativno) jedan bitan dio života, odmor od stresa te prilika za druženje s prijateljima. Spomenete li nekome bankara, dobit ćete hrpu predrasuda, priča nam Ivan.

„Najveća predrasuda je da u bankama vlada uštogljeni bankarski pristup gdje je bankar netko tko daje kredit, uzima depozit. Radim u tom poslu dugo godina i znam da ga sačinjavaju brojne uzbudljive inovacije. Bankarstvo je zapravo puno kreativnije i inovativnije od onoga što ljudi misle i svatko tko želi ostvariti karijeru u financijskom sektoru će biti pozitivno iznenađen ovom činjenicom“.

Da u Addiko banci stvari zaista jesu netipične, dokaz je i mladi Leon Kupanovac koji tamo radi na poziciji specijalista za baze podataka. Njegov posao obuhvaća rad na grupnim skladištenim podacima te izradu modela za izvještavanja. Hobi koji obožava je proizvodnja piva i to samo za osobne potrebe te potrebe svojih prijatelja. Kuhanjem piva bavi se već više od 5 godina, ali upozorava da u tom hobiju nije važno vrijeme nego broj skuhanih šarži piva. On ih iza sebe ima više od 150. Ne čudi da je i aktivan član udruge Panonski pivarski sindikat. Ponosi se i nagradom, velikom zlatnom medaljom Best of Show i zlatom u kategoriji American Pale s pivom Pale Ale na Hrvatskom homebrew prvenstvu u Zagrebu.

Poveznicu između svog posla u banci i svog hobija pronalazi u činjenici da on zapravo eksperimentiranjem nad podacima dolazi do željenog rezultata. Baš kao i na poslu, kako bi došao do rješenja, Leon mora pronaći pravu recepturu za izradu piva. Vještine koje stječe baveći se proizvodnjom piva pomažu mu da bude bolji i u poslu, a okruženje u kojem radi u Addiko banci potiče ga na kreativnost i kombinatoriku. Dobitna kombinacija.

Moj je posao eksperimentiranje da bismo dobili to što tražimo. Prednost mog hobija je i kompetitivnost koja mi uvelike pomaže na poslu. Moj cilj nikada nije novac, nego profesionalno usavršavanje na polju koje me zanima. To mi trenutačno posao, ali i hobi omogućavaju.

