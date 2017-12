U 2017. godini Kaufland i Hrvatski Crveni križ ponovno su pomogli najpotrebitijima, i to pomoću socijalno osviještenih kupaca!

Prva akcija prikupljanja prehrambenih proizvoda trajala je od 8. do 15. svibnja 2017. kada je prikupljena značajna količina namirnica za najpotrebitije. Hrvatski Crveni križ je u navedenom razdoblju u sklopu akcije „Vaš dar za pravu stvar“ u svim poslovnicama Kauflanda u Hrvatskoj postavio košare u kojima su kupci mogli ostaviti proizvode poput brašna, ulja, riže, tjestenine, konzervi i sl.



Nakon uspjeha prve akcije, suradnja Hrvatskog Crvenog križa i Kauflanda se nastavila te je u sklopu tjedna solidarnosti u listopadu 2017. ponovno pokrenuto prikupljanje namirnica, i to pod geslom „Ne dvoji, za drugog izdvoji“.



Zadnji ciklus nedavno je završen, a trajao je od 8. do 15. prosinca ove godine.

Ukupno su prikupljeni prehrambeni proizvodi u vrijednosti od preko 250.000 kuna!



„Bez naših kupaca ovo ne bi bilo moguće. Zahvaljujemo ovim putem Hrvatskom Crvenom križu na divnoj, dugogodišnjoj suradnji, ali i svim kupcima koji su se uključili u ovu akciju i pomogli prikupiti namirnice za ljude koji zaista nemaju što jesti. Izuzetno nam je drago što imamo kupce koji vide svoju okolinu i potrebe siromašnijeg dijela našeg stanovništva. Hvala svima još jednom od srca“, izjavila je voditeljica Korporativnih komunikacija, Marija Franić.



„Hrvatski Crveni križ od srca zahvaljuje Kauflandu i svim dobrim ljudima koji su svojim donacijama prehrambenih proizvoda pomogli obiteljima koje žive u siromaštvu. Nažalost, nismo često svjesni da postoje ljudi koji nemaju što za jesti. Njima i njihovim obiteljima ovo će uljepšati blagdane. Vjerujemo da ćemo svi zajedno, unatoč poteškoćama s kojima se susrećemo, i u nadolazećoj godini pokazati da znamo suosjećati i pružiti ruku pomoći onima manje sretnima“, poručila je Katarina Zorić, glasnogovornica Hrvatskog Crvenog križa.



Sigurni smo da će bar dio ljudi u potrebi ove blagdane dočekati uz malo manje brige.