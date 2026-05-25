Zagreb slavi svoj dan uz glazbu, umjetnost i besplatne razglede grada

U Galeriji Klovićevi dvori održat će se program Ples u Galeriji – plesnjak koji započinje u 19:00 nastupom sastava Tango Appassionato uz tenora Tvrtka Stipića, koji će izvoditi zagrebačke klasike, dok će od 20:30 publiku zabavljati glazbeni sastav Louise s pop plesnim repertoarom. Dodatno, posjetitelji će tijekom dana moći besplatno razgledati i aktualne izložbe Galerije Klovićevi dvori - 8. Bijenale slikarstva (2. kat), Dvorac umjetnika na nebu od oblaka (1. kat), U početku bijaše crtež (podrum).

„Dan grada Zagreba prilika je da zajedno proslavimo identitet, kreativnost i rođendan Zagreba, a program Ples u Galeriji, koji organiziramo s Galerijom Klovićevi dvori u njihovom atriju, na poseban će način spojiti glazbu, umjetnost i druženje u ovom jedinstvenom ambijentu. Vjerujem kako će brojni građani i posjetitelji uživati u sadržajima koje smo pripremili te svim Zagrepčankama i Zagrepčanima od srca čestitam Dan našeg grada.“, izjavila je direktorica TZGZ-a, Martina Bienenfeld.

Za ljubitelji prirode i aktivnog odmora organizira se poludnevni izlet „Iznad Zagreba“ na Medvednicu. Program uključuje vožnju tramvajem i sljemenskom žičarom, obilazak Brestovca i vidikovca Sljeme 360 te pauzu uz tradicionalne zagrebačke štrukle. Polazak je predviđen u 10:00 sati, ispred spomenika banu Jelačiću. Izlet traje pet sati, vodi se na hrvatskom jeziku, a prijave se primaju putem e-mail adrese: hello@exploremorecroatia.com do popunjena grupe.

U programu obilježavanja Dana grada Zagreba, već tradicionalno, su organizirani i brojni besplatni razgledi grada na hrvatskom jeziku:

1. Street art u Novom Zagrebu – turistička vožnja biciklima uz sudjelovanje s vlastitim biciklom

Vrijeme i mjesto polaska: 10:30 sati, Rotor Savski Gaj

Prijave: sokre1973@gmail.com

2. Vranyczanyjevi i njihova ostavština Zagrebu

Vrijeme i mjesto polaska: 11:00 sati, Ilirski trg

Prijave: gordana.skeljo4@gmail.com

3. Zagrebačka zelena šetnja – Maksimir

Vrijeme i mjesto polaska: 10:00 sati, glavni ulaz u Maksimir

Prijave: kristina.andrei@gmail.com

4. Šetnja Kaptolom i Gradecom

Vrijeme i mjesto polaska: 18:00 sati, Manduševac

Prijave: marija.tizic@gmail.com

Također, tu je i besplatni razgled na engleskom jeziku:

5. Walk through Kaptol and Gradec

Vrijeme i mjesto polaska: 18:00 sati, Manduševac

Prijava nije potrebna.

Uz navedene programe, građane i posjetitelje tijekom Dana grada Zagreba očekuju i brojna druga događanja, među kojima su obilježavanje 30. izdanja festivala Cest is d’Best, Smjena straže Počasne satnije Kravat pukovnije, Glazbena kontrola ZET-a te brojni kulturni, zabavni i turistički sadržaji. Cjelokupan program obilježavanja Dana grada Zagreba dostupan je na internetskoj stranici.

U slučaju lošeg vremena, programi na otvorenom se otkazuju.