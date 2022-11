Kakvo nas vrijeme očekuje ovaj tjedan, donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Više-manje oblačno pratit će nas cijeli tjedan, poglavito na kopnu. Nešto promjenjivije bit će na Jadranu, uz sunčana razdoblja, no očekuju se i nove oborine. Tjedan će na moru prije svega ipak obilježiti vjetar: sredinom jaka i olujna bura, pa pred vikend jugo.

Inače, iako u polju povišenog tlaka, prizemno, po visini nam na prednjoj strani duboke doline stiže znatna količina vlage. Za nas to znači dosta oblaka, sivo i tmurno vrijeme. Malo kiše tijekom noći i jutra bit će moguće na sjevernom Jadranu, prije u Istri.

U gorju će pasti pokoja pahulja, a u nizinama će mjestimice biti magla i niski razvučeni oblaci iz kojih isto može biti slabe rosulje, izglednije na zapadu. Na istoku tek u početku i malo sunca.

Promjenjivije će u utorak svakako biti na Jadranu. Zapuhat će bura, u početku većinom umjerena. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će se kretati od -2 do 3, a na Jadranu najčešće od 6 do 9 stupnjeva.

I poslijepodne će na kopnu biti oblačno, sivo, hladno i pomalo vjetrovito. Zapuhat će sjeveroistočnjak, a temperatura će biti svega 4 ili 5 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji prevladavat će oblačno, uglavnom suho, no kao i na zapadu hladno. Puhat će većinom slab do umjeren istočnjak, a temperatura će biti između 4 i 7 stupnjeva.

U Gorskom kotaru moguć i snijeg

Oblačni sloj prekrivat će i gorsku Hrvatsku, u utorak je čak moguća i pokoja pahulja u Gorskom kotaru. Na sjevernom Jadranu cijeli će dan biti promjenjivo oblačno, malo kiše ujutro, no kasnije je izgledna uglavnom tek na otvorenom moru. Bura u jačanju, ujutro umjerena, no do kraja dana podno Velebita će već biti i olujnih udara. Najviša dnevna temperatura u gorju će ići do 4, a na moru od 9 do 13 stupnjeva.



I u Dalmaciji će biti promjenjivo oblačno, provirivat će sunce, dok će kiše biti uglavnom rijetko gdje po koja kap prema otocima i otvorenom moru.

U sjevernoj Dalmaciji zapuhat će umjerena bura, dok će južnije biti i istočnog vjetra. Temperatura će biti većinom od 13 do 15 stupnjeva, a u zaleđu svježije.

Za vikend južina i oblačno

I u nastavku tjedna u kopnenim krajevima bit će oblačno, no od srijede će povremeno biti i oborina. U gorju će biti susnježice i snijega, u višim predjelima i uz stvaranje novog snježnog pokrivača. U nizinama će uglavnom povremeno kišiti, a na sjeverozapadu zemlje može biti i susnježice. Puhat će većinom slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji i istočni vjetar, te će biti hladno uz temperaturu od samo 5 stupnjeva.

Prema sredini tjedna sve manje sunca: U nekim dijelovima zemlje očekujte minuse!

Kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima? Meteorolog otkriva kad stižu nova kiša i snijeg



Ako već planirate i vikend, evo informacija: Na advent trebate ponijeti kišobran. Zadržat će se oblačno u cijeloj zemlji. Povremeno će padati i kiša, no čini se da će ipak biti nešto manje hladno nego do vikenda. Južina obično dovuče topliji i vlažan zrak sa Sredozemlja, pa vrijeme bude toplije, ali zato i mokro. Što se tiče cijelog tjedna, odjeću ćete svakako lakše sušiti na buri iduća dva-tri dana nego za vikend po jugu.

