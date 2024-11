Najmanje 224 škola zatvoreno je u Ujedinjenom kraljevstvu zbog teških vremenskih uvjeta. Jedna škola zatvorena je i u Sjevernoj Irskoj. Veliki dio zemlje pogodile su snježne oborine, a pogođeno je na tisuće putnika.

PA Media izvještava da je danas do 11 sati oko 64 od ukupno 120 usluga (53%) koje je planirala željeznica East Midlands Railway bilo otkazano ili odgođeno najmanje pola sata, javlja The Guardian.

Podaci za ostale operatere uključuju London North Eastern Railway (37%), Transport for Wales (13%), West Midlands Trains (13%) i CrossCountry (12%).

Arktički udar hladnog zraka pogodio je zemlju i već prvi dan stvorio prometni kaos - vozači diljem zemlje zapeli su na cestama, a prijevoz vlakovima je otkazan.

U sat vremena zbog snijega je izdano već treće upozorenje

Prava zima je stigla, javlja Daily Mail, s obzirom da su temperature dosegle -11,2 stupnjeva Celzijevih.

Problemi u prometu prijavljeni su u većim gradovima, posebice u Leedsu. Snijega ima u gradu Derbyshirea

Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje o teškim vremenskim uvjetima zbog snijega i leda. Tijekom noći, rekordne temperature zabilježene su u škotskom naselju Braemar s -11,2 stupnjeva Celzijevih i u Tulloch Bridgeu gdje je bilo -10,7 stupnjeva Celzijevih.

Građanima je rečeno da očekuju led na cestama, potencijalni nestanak struje i prestanak javnog prometa, što uključuje autobuse i željeznice.

Prema najnovijim prognozama, očekuje se oko deset centimetara snijega u područjima iznad 300 metara nadmorske visine.

Snow is coming down thick and fast now in Sleaford, Lincolnshire.#uksnow pic.twitter.com/2C56bAyJ4B