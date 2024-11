Zagrebački policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad četvoricom osumnjičenih starosti 34, 25, 38 i 25 godina zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protupravnog oduzimanja slobode, a nad 34-godišnjakom zbog sumnje i u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu 29-godišnjaka.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su osumnjičeni, u ponedjeljak 18. studenoga 2024. godine oko ponoći dovezli se osobnim automobilom na prostor benzinske postaje u Dubravi u Dankovečkoj ulici, gdje su prijetećim tonom obratili se oštećenom i naredili mu da uđe u navedeni automobil. Nakon što je on to zaista i to učinio, ušao u vozilo, 34-godišnjak je krenuo vozilom, dok su ostali fizički ga napadali zahtijevajući od njega da im kaže gdje se nalazi njegov prijatelj.

Obzirom da su putem naišli na obilježena policijska vozila, automobilom su se dali u bijeg, dok su ih policijski službenici imali kontrolirano pod nadzorom zbog čega je 34-godišnjak ipak odlučio zaustaviti automobil. Osumnjičeni su uhićeni te privedeni u službene prostorije policije.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava podnijeta Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

