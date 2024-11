Stiže iznimno promjenjivo vrijeme koje će u idućim danima ići od minusa do plus 20 stupnjeva. U srijedu će cijelu zemlju zahvatiti kiša, na nekim mjestima bit će i obilnih padalina, a na Jadranu jaki pljuskovi s grmljavinom.

Od sredine dana sa sjevera stiže hladan vjetar i osjetan pad temperature. Kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje. Puhat će jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu olujni sjeverozapadnjak i bura.

Meteoalarm Foto: DHMZ

Temperatura većinom od 9 do 14, uz obalu između 14 i 19, dok će u danu na kopnu pasti i do nule, a najviše do 5, na Jadranu od 7 do 15 stupnjeva.

